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桃園兒美館推出聲音學習單　邀請親子探索聲音風景

▲桃園兒美館推出聲音學習單

▲學童閉眼聆聽兒美館周遭環境聲響。（攝影／透島影業／桃園市美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

閉上眼睛，你聽見什麼聲音？是潺潺流水聲、爸爸打呼聲、還是貓咪的呼嚕聲？桃園市兒童美術館(兒美館)迎接暑假來臨，開發聲音學習單「青埔小偵探」，邀請親子一同開啟感官，打開對聲音的理解，觀察和發現日常生活的聲音風景。

兒美館20日表示，「青埔小偵探」學習單的設計，奠基於館校合作計畫基礎，在為期2個月的帶狀課程中，藝術家鄭琬蒨蒐集青埔國小學童對聲音的感受、觀察及創作圖像，為兒美館量身開發設計學習單，透過聲音引導發現兒美館鄰近周邊的豐富面貌。

▲桃園兒美館推出聲音學習單

▲桃園兒美館聲音學習單「青埔小偵探」。（圖／桃園市美館）

另一方面，兒美館偕同藝術家實地踏查桃園人文自然景觀，如埤塘、大圳、稻田、穀倉等，錄製青埔在地特色聲音，通過這些聲音素材，兒童可以打開耳朵，聆聽城市聲音交響曲，並了解這些聲音背後的故事和意義。

▲桃園兒美館推出聲音學習單

▲學童紀錄青塘園附近的聲音。（攝影／透島影業／桃園市美館提供）

學習單內容豐富多元，如「創造聲音圖像拼貼」、「走，一起到橋上寫聲吧！」「日常聲響採集」，以城市聲音探索為主題，在自由探索的過程中循序漸進開啟兒童對聲音及周圍環境的感知和思考。

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