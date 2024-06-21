台中9歲女童心臟病發「臉發黑」…阿公遇塞車急壞！警開道救回一命

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市大里區新仁路一段附近日前發生一起事件！一名自小客車駕駛焦急地不斷朝巡邏員警揮手示意，員警上前一看才知道，車內9歲女童疑似心臟病發作，已臉色發黑、手腳癱軟，警方隨即開啟警鳴器協助開道，所幸經緊急送醫救治，女童已恢復健康。

▲台中9歲女童疑似心臟病發作，阿公著急向警方求救。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

回顧整起事發經過，霧峰分局十九甲所副所長林智元與警員廖瑞廷日前晚間擔服巡邏勤務，行經台中市大里區新仁路一段附近時，突然遇一自小客車駕駛在對向車道不斷揮手向警方示意，急切地請求協助。

員警見狀，立即指示彭姓駕駛臨停路邊安全處，以了解狀況，彭男告知員警，車上9歲孫女臉色發黑、呼吸困難、手腳癱軟，疑似心臟病發作，但是路上交通壅塞，車輛行進緩慢，因擔心延誤就醫時間，只好向警方求援。

了解危急情況後，員警不敢耽擱，立即開啟警車警鳴器及警示燈火速替車輛開道，並順利安全護送女童抵達醫院，所幸在交由醫療人員診療就治後，女童病情漸趨穩定。

事隔幾日，彭男帶著恢復健康的小孫女專程到派出所向員警道謝，表示當時如果沒有警方及時協助，後果恐怕不堪設想，非常感謝警方熱心幫忙。

副所長林智元回憶起當時說道，「聽聞女童情況危急，快速評估後選擇開道協助就醫，事後得知女童已恢復健康，沒有比這更讓人開心的事了！」