台南某國小傳霸凌！孩童被磚塊砸頭...學校裝沒事　校長退休去了

▲台南市永康區一所國小家長指控，孩子在校被霸凌，但校方卻不積極處理。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者林東良／台南報導

台南永康區1所國小驚傳霸凌案件！呂姓家長投訴指出，自家小孩遭到班上同學長期霸凌毆打辱罵，校方未積極處理，讓霸凌變本加厲，6月19日上午10時許，孩子又被磚頭砸傷頭部，送醫縫3針，黃姓校長除未積極處理，日前更開心發文表示，「要與畢業生一起退休」，讓家長氣到極點。

台南市教育局表示，經向學校了解，於2024年4月及6月間，分別有學生家長向學校通報疑似霸凌案件，相關案件目前學校已依校園霸凌防制準則啟動處理程序中。另有關該生被磚頭砸傷事件，經初步了解，係6月19日下課時間，班內一群學生玩撿石頭丟牆壁遊戲時，所發生的意外傷害。事件發生後，校方有立即進行檢傷包紮，並通知家長到校了解事發狀況，也對行為學生進行輔導管教。

▲校方回應，已要求5名參與的學生罰站反省。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

針對該校發生的疑似霸凌與學生意外傷害事件，教育局後續將要求學校須依偏差行為與霸凌防制準則相關規定妥適處理，並即時回應家長的質疑，對事件有關學生也應提供必要的輔導管教措施，營造友善的校園環境，學校對相關事件的處置若有不當，違反「三不一有」原則：不隱匿、不包庇、不拖延、有案即查，屬實即罰，也會依規定議處。

校方則回應表示，有關本次事件，經本校瞭解後，是下課時間，學生撿拾石頭丟牆壁及地上，丟擲過程中產生的意外事件，本校當下有針對受傷學生進行緊急處理及通知家長。事件隔日，已請5名參與的學生說明事發經過及告誡安全事項，並請行為人致歉、要求站立反省。

校方強調，後續處理學生互動中產生的相關衝突事件，將依照校園霸凌防制準則規定及相關程序完成調查釐清，同時持續給予相關學生輔導關懷。