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好市多上架進口水果！專人盯場「見亂翻秒制止」　會員狂讚：德政

▲好市多（Costco）商品相當多樣化，生活用品、美食經常引發熱論。（圖／記者項瀚攝）

▲好市多（Costco）商品相當多樣化，生活用品、美食經常引發熱論。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）是許多民眾採買食材的地方，但不少人購物習慣卻讓員工很困擾，像是隨意觸摸水果等。對此，有網友發現，好市多近日上架美國空運水蜜桃，為了避免水果被亂摸，特地派人在賣場盯場，有人想翻甚至立刻被阻止。消息一出，獲得不少消費者的好評。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她近日到中和好事多買美國水蜜桃，發現賣場人員直接使出「緊迫盯人的態度」，在攤位旁護著水果，見有人想亂翻就隨即上前阻止，確認消費者要購買才會幫忙一顆一顆翻開確認，讓她相當滿意，回家一吃更大讚熟度剛好，非常多汁香甜。

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▲好市多上架美國空運水蜜桃，派出專人盯場不讓人亂摸。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多上架美國空運水蜜桃，派出專人盯場不讓人亂摸。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

消息一出，馬上引發熱議，不少網友對好市多的服務給予讚賞，表示「新竹這邊只要一靠近水蜜桃，工作人員就會大聲提醒請勿觸摸」、「因為有人盯著才敢買，這批很軟很甜，好吃」、「德政！那種愛亂捏水果的人真的討厭」，也有網友認為，這樣的作法才能對得起繳會費的會員。

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