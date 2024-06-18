好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

▲好市多公布今年7月起重大計畫，除了將於中部拓展門市，還會在台灣擴大招商。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）深耕台灣市場邁入第27年，今（18）日公布下半年重要計畫，除了在台擴大招商、黑鑽卡升級之外，也透露今年不會調漲會員費，讓消費者安心。除此之外，有計劃到中部展店，但最大考驗在尋覓適合的土地，因此還不確定是否落腳台中，不過也期望未來能有加油站進駐，為賣場引進人流。

好市多目前在台會員數超過400萬，台灣區副總經理王友玫透露，其中超過2分之1為聯名卡，超過3分之1為黑鑽卡會員。目前聯名卡會員費年費1350元、黑鑽卡為3000元，會費方面暫無調漲計劃。

▲好市多黑鑽卡今年7月起升級，海外消費最高回饋40%。（圖／記者蕭筠攝）

不過好消息是，黑鑽卡服務即將升級，自7月1日起，黑鑽卡專屬的富邦鈦金商務聯名卡，將享萬事達卡海外超值回饋，最高40%現金回饋。符合資格之持卡人，只需前往萬事達卡海外消費回饋官網註冊登記卡片、選擇前往目的地、並按下「啟用所有優惠」後，即能於指定海外商店或網站享有滿額回饋。

尤其以日韓商場為大宗，像是日本的Suica交通加值、唐吉訶德、松本清、BicCamera等多家熱門零售，還有中港澳、韓國、泰國、新加坡、英國、法國⋯等，範圍涵蓋飯店旅宿、交通、遊樂、百貨、藥妝、免稅店，目前在全球共24個旅遊熱點、超過420家門市或電商都有回饋。

▲好市多期望在中部拓點。（圖／記者李毓康攝）

另外，近日傳言好市多將在台中拓展第3家店，預計落腳在海線地區。不過好市多今日表示，還不確定在台中，但一直都在全台等地尋找適合的點，且未來展店希望能有加油站的進駐，可帶進不少人流，如外界有推薦的土地也十分歡迎。目前好市多在台灣業績最好的「店王」前3名，分別是台中南屯店、台北中和店、台北內湖店。

業者也宣布，7月起將在台擴大招募合作供應商，共同拓展全球市場。王友玫表示，過去就有不少成功案例，像是「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」等，都熱銷到美國、墨西哥、澳洲等市場，成為台灣之光。

此次在台灣擴大招募合作夥伴，期待充分發揮作為全球通路商的優勢，協助台灣品牌，將商品銷售至其他國家及市場，接觸更多海外會員，提升品牌知名度，開拓國際化新商機。