　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多公布今年7月起重大計畫，除了將於中部拓展門市，還會在台灣擴大招商。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）深耕台灣市場邁入第27年，今（18）日公布下半年重要計畫，除了在台擴大招商、黑鑽卡升級之外，也透露今年不會調漲會員費，讓消費者安心。除此之外，有計劃到中部展店，但最大考驗在尋覓適合的土地，因此還不確定是否落腳台中，不過也期望未來能有加油站進駐，為賣場引進人流。

好市多目前在台會員數超過400萬，台灣區副總經理王友玫透露，其中超過2分之1為聯名卡，超過3分之1為黑鑽卡會員。目前聯名卡會員費年費1350元、黑鑽卡為3000元，會費方面暫無調漲計劃。

▲▼好市多黑鑽卡。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑鑽卡今年7月起升級，海外消費最高回饋40%。（圖／記者蕭筠攝）

不過好消息是，黑鑽卡服務即將升級，自7月1日起，黑鑽卡專屬的富邦鈦金商務聯名卡，將享萬事達卡海外超值回饋，最高40%現金回饋。符合資格之持卡人，只需前往萬事達卡海外消費回饋官網註冊登記卡片、選擇前往目的地、並按下「啟用所有優惠」後，即能於指定海外商店或網站享有滿額回饋。

尤其以日韓商場為大宗，像是日本的Suica交通加值、唐吉訶德、松本清、BicCamera等多家熱門零售，還有中港澳、韓國、泰國、新加坡、英國、法國⋯等，範圍涵蓋飯店旅宿、交通、遊樂、百貨、藥妝、免稅店，目前在全球共24個旅遊熱點、超過420家門市或電商都有回饋。

▲好市多期望在中部拓點。（圖／記者李毓康攝）

另外，近日傳言好市多將在台中拓展第3家店，預計落腳在海線地區。不過好市多今日表示，還不確定在台中，但一直都在全台等地尋找適合的點，且未來展店希望能有加油站的進駐，可帶進不少人流，如外界有推薦的土地也十分歡迎。目前好市多在台灣業績最好的「店王」前3名，分別是台中南屯店、台北中和店、台北內湖店。

業者也宣布，7月起將在台擴大招募合作供應商，共同拓展全球市場。王友玫表示，過去就有不少成功案例，像是「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」等，都熱銷到美國、墨西哥、澳洲等市場，成為台灣之光。

此次在台灣擴大招募合作夥伴，期待充分發揮作為全球通路商的優勢，協助台灣品牌，將商品銷售至其他國家及市場，接觸更多海外會員，提升品牌知名度，開拓國際化新商機。

ET快訊
曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」　母女心結全說了
快訊／基隆、新北4地淹水警戒！　暖暖區一級
大雷雨狂轟！　「台北突一片黑」畫面曝光
公司代表「拿90公分鈍器」毆打韓團偶像！　警方緊急出動
快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警
獨／新北男買完早餐「遭狂砍多刀」！　雙親急護兒
近800萬人觀看！正妹「擠奶器」無馬教學片　網狂讚實用

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

50歲不嫌晚！ 方文琳「弱女子」變身「運動咖」

摩斯「2款歐風漢堡」新上市！加碼吃人氣回歸松露薯條、地瓜薯條

麥香祭出全新畢業歌！百位同學舞動青春MV超熱血 「校車禮盒」7-11限定販售中

破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

LG 55吋4K電視不到4萬就能入手　汰換家電趁618買現折現省

【廣編】整合本土最高密度零售通路數據　PRESCO打造全台最大零售媒體行銷服務

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每天「免運吃到飽」爽買

【廣編】LG韓系美型ARTCOOL™潮酷系列變頻空調　打造個性化居家空間

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

50歲不嫌晚！ 方文琳「弱女子」變身「運動咖」

摩斯「2款歐風漢堡」新上市！加碼吃人氣回歸松露薯條、地瓜薯條

麥香祭出全新畢業歌！百位同學舞動青春MV超熱血 「校車禮盒」7-11限定販售中

破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

LG 55吋4K電視不到4萬就能入手　汰換家電趁618買現折現省

【廣編】整合本土最高密度零售通路數據　PRESCO打造全台最大零售媒體行銷服務

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每天「免運吃到飽」爽買

【廣編】LG韓系美型ARTCOOL™潮酷系列變頻空調　打造個性化居家空間

陸購物節「真假總裁」搶生意　AI代班：多留言不然我要下崗了

【廣編】南港調車場都市更新案新建工程開工動土典禮　開啟南港新時代

男友喊要存錢拒絕出國！她決定獨旅「男友爆炸1舉動」　全場勸分

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

泰國前總理戴克辛遭起訴　50萬銖交保限制出境

快訊／基隆、新北市4地淹水警戒　暖暖區列一級

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

東陽股東會通過配息4元　總裁吳永祥：持續獵地擴廠

搶救蛋價！每月要宰180萬隻寡產雞　產業界：化製銷毀是大問題

瓦城股東會通過配發11元股利　下半年再推1新品牌

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

消費熱門新聞

肯德基+必勝客「超殺優惠」只有2天

方文琳「弱女子」變身「運動咖」

6/18下單免運吃到飽　電商限定優惠快看

超商限定開賣現烤「香蒜鮮奶厚片」

天氣熱必吃！7-11涼麵9折、全家冷義大利麵88折

麥當勞「8大優惠券」本周限定吃！

摩斯「2款歐風漢堡」新上市！

好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

LG 55吋4K電視　不到4萬就能入手

超商4款咖啡飲品優惠！特大美式只要39元

等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝

全家買得到日貨了！限時下殺1元、送50元購物金

「全聯神物」夏季衣物清新大作戰

達美樂限時9天外送披薩買1送1

更多熱門

相關新聞

即／高雄好市多停車場離奇火警！機車突起火

即／高雄好市多停車場離奇火警！機車突起火

高雄市前鎮區的好市多連鎖大賣場今日（15日）下午發生機車起火事件。據報，火勢已於下午5時許被撲滅，僅有一部機車的尾燈和方向燈受損，無人員傷亡。

好市多10年員工嘆「賺不了錢」還被老鳥欺負

好市多10年員工嘆「賺不了錢」還被老鳥欺負

美國好市多「7商品」最常被偷！失竊排行榜曝

美國好市多「7商品」最常被偷！失竊排行榜曝

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

她衝好市多搶特價品！賣場1理由取消優惠

她衝好市多搶特價品！賣場1理由取消優惠

關鍵字：

好市多好市多會員黑鑽卡萬事達卡

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面