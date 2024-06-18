好市多夏威夷披薩悄下架！業者證實：推全新「大阪燒」口味

▲好市多熟食區推出新口味「大阪燒披薩」。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）



記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）熟食區菜單每回出現變動，都引發消費者熱議！近日有眼尖網友發現，好市多推出全新披薩口味「大阪燒披薩」，而原先的夏威夷披薩也悄悄下架。今（18）日好市多證實，確實推出大阪燒披薩，至於何時增加其他新口味尚未確定。

好市多熟食區又悄悄更換菜單，過去曾販售過海鮮披薩、起司披薩都陸續下架，先前只剩下夏威夷披薩一種口味，近日也無預警「消失」，不過卻出現新品「大阪燒披薩」，售價和先前披薩一樣，整盒300元，單片60元。

▲好市多熟食部每回有菜單變動，都在網路引發熱議。（示意圖／記者蕭筠攝）

網友也在臉書社團在「Costco好市多 商品經驗老實說」中掀起討論，「真假~夏威夷又沒了！」、「好大的賭注！」、「能不能有義大利式經典口味？」、「大阪燒我愛欸，搞不好不錯吃，下次去買來吃看看」。

不過「大阪燒披薩」評價相當兩極，有人說「配料有三色豆，送我都不吃～」但也有人說「我今天買了還不錯吃」、「今天買了，口味還不錯，帶回家在車上整車都柴魚味」。

好市多台灣區副總經理王友玫今（18）日證實，目前賣場熟食區確實上架新口味「大阪燒披薩」，夏威夷披薩已下架，至於會不會加入新口味，目前尚未定案。