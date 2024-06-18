好市多宣布7月招商！3大台灣之光「蛋捲、鱈魚香絲、乾麵」入列

▲好市多宣布在台灣擴大招商，並分享目前成功案例和熱銷全球的產品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）在台灣經營邁入27年，今（18）日宣布，將於7月起在台擴大招商，提供會員更多元選擇外，也協助本土品牌邁向國際。好市多透露，過去就有不少成功案例，像是「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」等，都熱銷到美國、墨西哥、澳洲等市場，成為台灣之光。

好市多在台擁有超過400萬會員，根據新任財務長Gary Millerchip 以最新一季的財務表現透露，由於通膨趨緩，消費者對於生活非必需品的採購增加，玩具、美容保健品、園藝用品等類別商品成長強勁。因此為看準全球與台灣消費市場的發展潛力，宣布將於7月起，在台擴大招募合作供應商，共同拓展全球市場。

目前好市多在全球擁有超過870家賣場，引進各國產品；而台灣本土也有許多品質優良、別具特色的品牌產品。例如「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」等，過去在與好市多合作下，已成功銷售至橫跨亞洲、北美洲的賣場。此次擴大招募合作夥伴，期待發揮作為全球通路商的優勢，協助台灣品牌，將商品銷售至其他國家，接觸更多海外會員，開拓國際商機，創造雙贏。

▲「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」在海外好市多熱銷，成另類台灣之光。（圖／記者林育綾攝）



好市多台灣區副總經理王友玫透露，過去多半是廠商主動毛遂自薦，不過今後有公開、系統化的招商制度，將更不會錯過優質的品牌和產品。而針對招募的廠商和產品，除了重視品質，也重視獨特性。

目前好市多所採購的產品供應形式及性質，包括3種類型：「賣場商品」將持續提供會員日常或個人所需的產品。「尋寶商品」以高價值、高形象，僅會有一次在賣場或是網路不定期出現。「季節性商品」將會在每年特定時間販售。

王友玫還透露，台灣是好市多在全球市場中第一個賣「金條」的國家。根據資料，好市多在台灣賣的「最貴金條」售價256萬9699元，而美國自去（2023）年8月才開始販售金條相關商品。每年的「黑色星期五購物節」，金條也成為台灣熱門矚目商品，經常一開賣就秒殺。

▲台灣是好市多在全球市場中第一個賣「金條」的國家。（圖／記者林育綾攝）