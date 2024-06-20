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布拉格機場董事弄丟錢包　航警費心找回獲頒「桃機服務楷模」

▲▼桃園機場公司今(20日)舉辦服務楷模頒獎典禮，表揚26名機場工作優秀人員。（圖／桃園機場公司提供）

▲機場公司頒發服務楷模獎，總經理范孝倫（第一排中）與獲得表揚的航警局警員廖偉傑合影。（圖／桃園機場公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

去年2月布拉格國際機場的執行董事來台，搭機前發現錢包不見，航警局警員廖偉傑獲報後，調閱監視器找到錢包送還，該董事返國後寫信表達感謝，桃園機場公司今(20日)舉辦服務楷模頒獎典禮，表揚廖偉傑等26名機場優秀工作人員，成就桃機暖心服務的日常。

桃機公司每年舉辦服務楷模票選活動，分成12個類別，由各駐機場單位推薦，再由整體服務推動與會代表評分。今年獲選26名楷模為旅客解決疑難雜症，今年桃機公司特製專屬服務楷模的行李吊牌當作禮物，相當可愛。

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▲▼桃園機場公司今(20日)舉辦服務楷模頒獎典禮，表揚26名機場工作優秀人員。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場公司舉辦服務楷模頒獎典禮，表揚26名機場工作優秀人員。（圖／桃園機場公司提供）

機場公司總經理范孝倫表示，桃機公司致力於提升機場的服務品質和硬體設施，以滿足旅客的需求，這一切歸功於桃園機場服務大聯盟各單位同仁的辛勤努力和奉獻，以溫暖和貼心的服務讓每位旅客賓至如歸。

去年2月外籍旅客搭機前發現錢包不見，廖偉傑調閱監視器逐一過濾畫面，並追溯旅客下榻的飯店及搭乘車輛，終於在起飛離台前找回錢包；旅客返國後寫信讚賞廖偉傑熱忱的服務，並透露自己是年旅客近1800萬人次的布拉格國際機場執行董事，希望布拉格機場同仁向廖警員的服務精神看齊。

▲▼桃園機場公司今(20日)舉辦服務楷模頒獎典禮，表揚26名機場工作優秀人員。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃機公司製作專屬服務楷模的特製行李吊牌當作禮物。（圖／桃園機場公司提供）

26歲美籍青年於去年來台找工作，身無分文的他在桃園機場流浪長達3天，交通部觀光署旅客服務中心阮子玲得知後，與美國在台協會(AIT)聯繫並請求其協助，聯繫到家屬，並購買機票安全返鄉。

機場公司表示，疫後桃園機場旅運量穩定成長，今年至6月14日旅運突破2000萬人次，感謝航警局、移民署國境事務大隊、航空及商業服務業者等大聯盟夥伴，共240個駐站單位和3萬多名工作人員的努力與付出，讓桃機場共榮共好。

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