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社會 社會焦點 保障人權

獨／好市多貨車後門「當街炸裂」　紙箱噴滿街阻交通...下場慘　　

▲好市多的車輛疑似後門沒關好，造成貨物掉落散落滿地 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲好市多的車輛疑似後門沒關好，造成貨物掉落散落滿地 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的非常危險！好市多一輛貨運車，行經高雄市左營區自由二路時，被人發現因為後車門沒有關好，導致載運的紙箱散落一地佔用慢車道，機車被迫騎進快車道跟汽車搶道，十分驚險，還一度造成後方回堵塞車，現場也沒有任何警示或是人員協助提醒用路人，警方接獲報案之後，前往了解，對這輛好市多的貨車開出2張罰單。

今天（21日）下午，左營區靠近自由黃昏市場的自由二路段突然大塞車， 原來是一輛大型貨車就停在慢車道，而且後方全部是散落物，仔細一看是非常多的紙箱，慢車道看起來非常凌亂，大貨車占據慢車道、紙箱散落的情況，更讓後方的機車被迫行駛其他車道，汽車、機車緊鄰擦身而過，這一幕讓人都不禁捏了一把冷汗，真的非常危險。

▲好市多的車輛疑似後門沒關好，造成貨物掉落散落滿地 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲好市多的車輛疑似後門沒關好，造成貨物掉落散落滿地 。（圖／記者吳奕靖攝）

後來警方接獲報案通知抵達現場之後，這才發現這輛違規的貨運車是屬於好市多，開到事發地點後，疑似因為後門沒有關好，結果車內的紙箱全都掉了出來，散落地面危害往來車輛。

對此，左營分局表示：「商場有貨車貨物未綁好掉落地面，致交通違規部分，該行為已違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰」之規定」依法告發。違停部分，可處三千元以上、一萬八千元以下罰鍰。

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