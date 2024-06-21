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陸「懲治台獨分子」最重死刑　陸委會：國人安心勿受恫嚇

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸21日公布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，最重可判處死刑，並依法終身追責。對此，陸委會晚間強調，台灣2300萬國民依據中華民國憲法，享有不可剝奪的自由、民主與權利，北京當局對台完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，「政府呼籲國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇。」

陸委會提到，北京當局的做法，只會挑起兩岸人民間的對立，嚴重影響兩岸人民往來交流，無助於兩岸關係的良性發展，更是對全世界熱愛台灣、支持台灣自由民主的國家提出極度不文明的粗暴挑釁，「我們深感遺憾。」

陸委會指出，「本案凸顯中共體制與我國的自由民主憲政體制截然不同，這正是兩岸制度根本差異之所在。」

陸委會還說，中共為維護一黨極權專政，極度缺乏安全感，不斷強化各種國安法令及措施，對內侵害中國大陸人民的基本人權，對外威脅國際人士赴陸的人身安全，「政府再次提醒國人慎重思考前往中國大陸的必要性，也呼籲在陸國人注意自己的人身安全。」

大陸國台辦21日聯合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部及司法部等各部門對外發佈《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，意見明定施行方式、要求及定罪條件等內容。

該份意見共有22條條文，其中，第6條提到，「對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑。」

另外，意見的第15條提到，「台獨」頑固分子主動放棄「台獨」分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或者防止危害擴大，符合刑事訴訟法第一百八十二條第一款規定的，可以撤銷案件、不起訴或者對涉嫌數罪中的一項或多項不起訴。

▼陸公布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 國台辦打擊固台獨份子，釋出新法量罪規範 。（圖／記者任以芳攝）

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