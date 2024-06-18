陸邀藝人組「台灣擁和黨」　牛煦庭：綠修《反滲透法》有使用嗎

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

百萬YouTuber「波特王」日前爆料中國砸錢邀請網紅赴對岸拍片，要對台實施文化統戰，招攬台灣網紅赴中國觀光拍片，還傳出中方要邀台灣藝人、網紅組「台灣擁和黨」，還要參與2026九合一大選。國民黨立委牛煦庭今（18日）表示，民進黨執政這麼長一段時間，這類事情重複發生，執政黨修了反滲透法等一大堆法，真的有被好好使用，阻卻這類事情嗎？

牛煦庭強調，中國大陸軟的措施、硬的措施從未停過，但現在是民進黨政府在執政，要透過什麼樣的方式來處理這個問題，這才是社會大眾想要看到的事情。

至於一艘疑似中共潛艦被澎湖漁民目擊，今日清晨出現在金廈水道，浮出水面往北航行。牛煦庭對此表示，國防部近期狀況多，國防部稱有掌握狀況，但處置措施為何，若不講清楚，人民恐慌恐升高，他點名國防部長顧立雄應面對。

牛煦庭說，民進黨執政這幾年來，嘴上講對等尊嚴，實際上面對中國大陸步步進逼，看不到像樣的反制措施，關於潛艦事件，國防部稱有預先掌握狀況。

牛煦庭續指，人民更關心的是，國防部掌握狀況之後，處置措施是什麼？請問是要用強力手段驅逐？ 用政治溝通的手段化解衝突？這些解決問題的方式如果講不清楚，恐怕人民的恐慌會越來越升高，這是顧立雄應好好面對的問題。