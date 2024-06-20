「兩湖論壇」陸方團來台被卡？陸委會：縣府未進一步申請

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者鄭思楠／綜合報導

南投縣與杭州市每年輪流舉辦「兩湖（西湖與日月潭）論壇」，今年9月由南投縣政府舉辦。南投縣府19日晚稱，向大陸委員會報請杭州市先遣團來台灣「目前沒有下文」。對此，陸委會今（20）日解釋，縣府原本是向文化部申請，但文化部認為不是其審查範圍，而縣府並未進一步申請。

據中央社報導，南投縣政府知情人士表示，縣府向陸委會報請先遣團來台灣，陸委會要求須先有中央主管機關核備，縣府主辦單位是文化局，而文化事務最高主管機關是文化部，縣府因此再行文文化部，但因兩湖論壇不僅文化交流，還包含農業、觀光等領域，因此，文化部不認為是此論壇活動的中央主管機關，導致目前報准作業無下文。

陸委會今日例行記者會，副主委梁文傑表示，「這中間有一些小小的誤解」，南投縣政府原本是申請杭州市台辦9人來台，但是南投縣政府向文化部申請，文化部認為這些是台辦官員，不是文化部的審查範圍，要求南投縣政府去找主管機關，但是南投縣政府後來並沒有再提出申請。

梁文傑說，到目前為止，經過今日查詢與向縣府請教，目前南投縣政府沒有再申請的意思，但還是有規劃9月底在南投辦理兩湖論壇，不過陸方也並沒有明確的回應。

後續媒體追問中，梁文傑表示，文化部認為這不屬於文化交流，請他們去找目的事業主管機關，但目的事業主管機關「未必是指陸委會」，而縣府後來也並未再處理，也未向其他單位、包括陸委會進行申請。至於9月暫定的兩湖論壇，「也只是暫定，目前還未向我們提出申請。」

台灣日月潭與杭州西湖的「兩湖論壇」已舉辦逾10年，新冠疫情期間改以線上的方式進行交流。兩湖論壇去年輪到杭州市舉辦，南投縣縣長許淑華當時率南投縣政府農業、教育、文化局處官員前往交流，並協助促成10.25億元茶葉銷售合作意向書。