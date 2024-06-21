超清晰！看流星許願免上山　南橫埡口星空攝影4K即時影像啟用

▲南橫埡口星空攝影即時影像啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台20線南部橫貫公路自2020年恢復全線通車後，再次成為國內重要景點，但午後、夜間仍管制入山，台東縣政府近期在南橫最高點埡口大關山隧道設置一套即時星空攝影系統，白天可觀南橫高山、飄渺霧氣、壯麗雲海，夜晚轉攝南橫星空之美，民眾看銀河、流星許願不用登山，即時影像可於「台東觀光旅遊網」，或台東縣交觀處YouTube頻道「Amazing Taitung 台東就醬玩」觀賞。

台東縣政府交觀處表示，埡口為南橫公路穿越中央山脈主脊的山口，公路最高點「大關山隧道」海拔達2722公尺，為臺灣公路隧道之最，也是遊客駐足停留打卡景點，但受限入山管制，遊客無緣欣賞南橫午後磅礡雲氣、夜晚銀河星斗，但這套新完工的超星空攝影機，可讓全球民眾共賞南橫秘境之美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交觀處說明，這套高感光、低照度超星空攝影機，有4K解析度，每秒30幀畫面與40倍光變焦性能，搭配夜間顯色增強技術，無論白天或晚上都能呈現清晰與壯麗畫面。近期測試發現，南橫午後季風挾帶水汽形成的雲海，宛如人間仙境；夜晚即時攝影則化身為星空劇場，銀河如緞帶般橫跨天際，繁星閃爍，令人嘆為觀止。

交觀處指出，南橫埡口的即時影像系統是國內合歡山武嶺亭即時影像之外，另一支臺灣高山即時影像系統也是國內唯一最新的4K即時星空攝影系統。此外，台東縣政府先前已在縣內架設8支即時影像，地點分別位於池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽以及多良車站等處，皆為熱門的觀光亮點。這些台東即時攝影機群，將美麗的海岸線、稻浪景致與世人分享，讓更多人看見台東之美，也提升台東觀光旅遊號召力。

另配合將於7月6日起在台東鹿野高台揭開序幕的「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」，縣府也將再投入即時影像設備，讓民眾隨時隨地在線上觀賞這場精彩國際盛事。台東縣政府歡迎民眾除透過線上24小時即時影像欣賞美景，更鼓勵民眾一定要親訪有山海景緻、豐富文化與特色美食的台東，享受大自然的寧靜與美好。更多景點及遊程資訊也可上「台東觀光旅遊網」查詢。