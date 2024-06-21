　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超清晰！看流星許願免上山　南橫埡口星空攝影4K即時影像啟用

▲南橫埡口星空攝影即時影像啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南橫埡口星空攝影即時影像啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台20線南部橫貫公路自2020年恢復全線通車後，再次成為國內重要景點，但午後、夜間仍管制入山，台東縣政府近期在南橫最高點埡口大關山隧道設置一套即時星空攝影系統，白天可觀南橫高山、飄渺霧氣、壯麗雲海，夜晚轉攝南橫星空之美，民眾看銀河、流星許願不用登山，即時影像可於「台東觀光旅遊網」，或台東縣交觀處YouTube頻道「Amazing Taitung 台東就醬玩」觀賞。

台東縣政府交觀處表示，埡口為南橫公路穿越中央山脈主脊的山口，公路最高點「大關山隧道」海拔達2722公尺，為臺灣公路隧道之最，也是遊客駐足停留打卡景點，但受限入山管制，遊客無緣欣賞南橫午後磅礡雲氣、夜晚銀河星斗，但這套新完工的超星空攝影機，可讓全球民眾共賞南橫秘境之美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交觀處說明，這套高感光、低照度超星空攝影機，有4K解析度，每秒30幀畫面與40倍光變焦性能，搭配夜間顯色增強技術，無論白天或晚上都能呈現清晰與壯麗畫面。近期測試發現，南橫午後季風挾帶水汽形成的雲海，宛如人間仙境；夜晚即時攝影則化身為星空劇場，銀河如緞帶般橫跨天際，繁星閃爍，令人嘆為觀止。

交觀處指出，南橫埡口的即時影像系統是國內合歡山武嶺亭即時影像之外，另一支臺灣高山即時影像系統也是國內唯一最新的4K即時星空攝影系統。此外，台東縣政府先前已在縣內架設8支即時影像，地點分別位於池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽以及多良車站等處，皆為熱門的觀光亮點。這些台東即時攝影機群，將美麗的海岸線、稻浪景致與世人分享，讓更多人看見台東之美，也提升台東觀光旅遊號召力。

另配合將於7月6日起在台東鹿野高台揭開序幕的「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」，縣府也將再投入即時影像設備，讓民眾隨時隨地在線上觀賞這場精彩國際盛事。台東縣政府歡迎民眾除透過線上24小時即時影像欣賞美景，更鼓勵民眾一定要親訪有山海景緻、豐富文化與特色美食的台東，享受大自然的寧靜與美好。更多景點及遊程資訊也可上「台東觀光旅遊網」查詢。

ET快訊
新自強號出軌與3年前太魯閣事故「僅差100米」　告警沒作動原
國王老闆王文祥明天宣布「台灣職籃重大消息」
快訊／新自強號撞落石出軌！乘客曝現場「比車禍恐怖」
女大生長得像「湯唯+Jisoo合體」　萬名網朝聖暴動
快訊／砂石車右轉猛撞　女騎士被輾過慘死
快訊／火車乘客一窩蜂卡清水隧道　徒步踩泥漿鐵軌！
快訊／崩坍現場畫面曝！自強號撞落石卡隧道
快訊／新自強號撞落石出軌！7人傷勢曝
快訊／火車撞落石！旅客摸黑走隧道逃生畫面曝
快訊／車廂內部畫面！台鐵列車撞落石卡隧道　司機員受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新自強號撞落石「離3年前太魯閣出軌僅100米」　告警沒作動原因曝

超清晰！看流星許願免上山　南橫埡口星空攝影4K即時影像啟用

12星座「一週運勢」！雙子遇貴人　巨蟹有得力夥伴

午後雷雨連襲一周　下周「雨區最大」時間曝

石門水庫今午實施人工增雨作業　北水分署：集水區已陸續降雨

快訊／新自強號撞落石出軌！7人受傷　傷勢曝光

新自強號撞落石出軌「司機員受傷」　台鐵派列車接駁旅客

才做骨折手術！台大女醫「堅持幫接生」　施景中：以同事為榮

很多準爸媽會辦！她喊「1活動」沒意義　網戰翻：不參加就好了

全班第1名學霸「收入輸給最後1名」　他曝論點！全場吵翻

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

載豬車經過2娃喊媽　她傻眼：爸都亂教！

新自強號撞落石「離3年前太魯閣出軌僅100米」　告警沒作動原因曝

超清晰！看流星許願免上山　南橫埡口星空攝影4K即時影像啟用

12星座「一週運勢」！雙子遇貴人　巨蟹有得力夥伴

午後雷雨連襲一周　下周「雨區最大」時間曝

石門水庫今午實施人工增雨作業　北水分署：集水區已陸續降雨

快訊／新自強號撞落石出軌！7人受傷　傷勢曝光

新自強號撞落石出軌「司機員受傷」　台鐵派列車接駁旅客

才做骨折手術！台大女醫「堅持幫接生」　施景中：以同事為榮

很多準爸媽會辦！她喊「1活動」沒意義　網戰翻：不參加就好了

全班第1名學霸「收入輸給最後1名」　他曝論點！全場吵翻

【理財憑中信】2024下半年投資首重均衡股債　強化投組韌性

行政院提覆議案遭否決　柯文哲：不會是執政黨政治操作的終點

獨／大逆轉！彰化詭異男乾屍「第一現場畫面曝」　手掌都在但被啃光

新自強號撞落石「離3年前太魯閣出軌僅100米」　告警沒作動原因曝

肯德基「2大超值優惠」快收！炸雞桶下殺62折、蛋撻禮盒199元

《金孫》亞洲票房飆破十億泰銖　邊哭邊笑用掉一包衛生紙

鄭麗媛選出《畢業》最心動台詞！　羞曝：讀劇本時就心跳加速

樂天本周日先發投手難產　古久保苦笑：要猜拳　

新自強號撞落石出軌！乘客曝現場「比車禍恐怖」　全身泥巴像逃難

她右乳冒腫塊罹癌差點全切除！醫揭微創手術「藏傷口還同時重建」

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

生活熱門新聞

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

2個月大嬰「染梅毒」！一查爸媽都陽性

「脫臼坐博愛座」婦不信亂噴！　毒物專家：難道要手掉下來

年輕人不講話「媽媽面試狂答」！主管秒錄取

老師點名1職業「薪水都很低」

台中女狂吃2萬元霸王餐！眾人揭她無敵原因

快訊／國家警報響了！大雷雨轟1地　暴雨警戒2小時

「寶寶脆折症全突變」名醫說別生　她懷24周猶豫中

快訊／基隆爆電動機車之亂！　謝國樑道歉了

快訊／新自強號撞落石出軌！7人受傷　傷勢曝光

查面試心得閃屎缺　過來人：別不信邪

更多熱門

相關新聞

立委黃建賓要求EMU3000型座椅調整舒適度

立委黃建賓要求EMU3000型座椅調整舒適度

針對台鐵於2021年引進首輛EMU3000型新型列車後，常常有民眾反應列車座椅不符合人體工學導致長時間乘坐造成腰部不適，立委黃建賓要求台鐵公司年底前進行座椅舒適度改善，台鐵公司也承諾今年10月開始，座椅會陸續更換，黃建賓要求台鐵公司在全面更換EMU3000座椅前，應提供樣品讓民眾試坐體驗，並依民眾反饋意見進行更換，調整更換成更適合的座椅。

登山遊客迷路受困　台東警協助就醫

登山遊客迷路受困　台東警協助就醫

台東環保局邀民眾及志工參加環衛講習

台東環保局邀民眾及志工參加環衛講習

邱婉玲接任台東縣府人事處長

邱婉玲接任台東縣府人事處長

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息

關鍵字：

南橫影像台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語真相全說了！

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面