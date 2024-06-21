快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨　「分裂國家罪」情節惡劣終生追責

▲大陸國台辦聯合司法、公安部門推出新規，懲治台獨最重死刑，「分裂國家罪」情節惡劣終生追責 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（21）日15時與大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行，關於追訴台獨分子期限、法條以及缺席審判規定。依照《意見》新規，若情節特別惡劣，可以判處死刑，依法終身追責。

本場聯合發布會於昨20日下午臨時通知，直到今日會議未說明發布會主題，直到今（21）日15時舉行前五分鐘，才放上與會人員名牌。出席人員有大陸國台辦發言人陳斌華、大陸最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第二庭庭長馬岩、最高人民檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬、公安法制局副局長孫萍、司法部律師工作局長田昕。

該會議由陳斌華主持會議，首先指出依照《意見》深入貫徹習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。

孫萍解釋追訴期，「根據中華人民共和國刑法第87條、88條、89條和危害國家安全犯罪的相關規定，對分裂國家煽動分裂國家的犯罪行為，根據犯罪情節不同，以首要分子或者罪行重大的為例，煽動分裂國家犯罪，法定最高刑為5年以上有期徒刑，追訴期限15年。分裂國家犯罪法定『最高刑是死刑』，犯罪的追究期限是20年。」

孫萍表示，如果分裂國家犯罪情節特別惡劣嚴重，依法必須追究刑事責任，即使過20年追訴期限，按照法定程序，其報請最高人民檢察院核准以後，可以依法起訴。

孫萍補充說明，根據兩高三部的《意見》規定，一是分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為，如果是連續或繼續實施，不計算追訴期限內，必須在犯罪終了之日起才開始計算追訴期限，「意味著台獨頑份子分裂行為一天不停止，法律追究的利劍始終高懸。」

二是分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為。被立案偵查或者人民法院受理後，如果犯罪嫌疑人或被告人逃避偵查，或者審判不受追究時效的限制，經偵查機關立案偵查或人民法院受理案件，「無論他們逃到哪裡，將依法終身追責。」

根據實施本《意見》第二條規定行為，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

▲最高檢第二檢察廳重大犯罪偵查應用副廳長張慶彬 。（圖／記者任以芳攝）

張慶彬則解釋，針對台獨分子「缺席審判」規定措施，「根據中華人民共和國刑事訴訟法第五編第三章，關於缺席審判程序的有關規定，對於嚴重危害國家安全的犯罪，需要及時進行審判的，經過最高人民檢察院核准，可以對在境外的被告人依法提起公訴。」

張慶彬稱，意見對該規定進行重申和明確，針對的對象是背棄民族大義，背離民心大事，嚴重危害國家主權安全發展利益的台獨頑固分子。只要大陸執法司法機關認定需要即時追訴審判，經過最高人民檢察院核准，可以在犯罪嫌疑人不到案的情形下，公安機關國家安全機關依法向人民檢察院移送起訴。

張慶彬表示，人民檢察院經審查認定其犯罪事實清楚，證據確實充分，依法應當追究其刑事責任，可以向人民法院提起公訴，那些執迷不悟、冥頑不化的台獨頑固分子，不要抱有任何僥倖心理，「只要實施分裂國家，煽動分裂國家的犯罪行為，絕不容忍姑息，也絕不會聽之任之，必將一追到底，依法嚴懲。」

陳斌華也指出，依照《意見》這份司法文件，並非針對台灣民眾也不影響兩岸交流，而是依法懲治頑固台獨分子。