賴政府上任剛滿月！陸祭出反台獨新規　張五岳：不去中港澳影響小

▲陸發布《意見》針對台獨份子可達威嚇，但效果還是有受限。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（21）日15時與大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發佈《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，即日起實行。該《意見》也出台懲戒規範包括死刑和終身追責，實際威嚇力？涉台學者張五岳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，該《意見》對大陸內有交代，國際社會有宣示，加大依法的反台獨，不過對於真正主張台獨的人，只要不去中港澳或與大陸有雙邊引渡條款國家，不會有太大的影響。

大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部今21日聯合發佈《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發佈之日起施行。

大陸媒體報導指出，該《意見》深入貫徹習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。

賴政府新上任剛滿一個月，大陸發布《意見》針對台獨，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪時表示一點都不意外，上個月大陸國台辦已經有預告「拭目以待」，包括520之前也講過法律懲戒的問題，大陸方面文攻武嚇、經貿脅迫、法律懲戒都是既定預期的政策

由於大陸已經有《反分裂國家法》，這次出台通過《意見》的法律懲戒並非單獨立法，而是補足《反分裂國家法》的空白。張五岳也分析，單獨立法必須透過人大常委會或人大立法，之前《反分裂國家法》最主要是用大陸的刑法跟中華人民共和刑法刑事訴訟法來處理，這次《意見》針對台獨，主要對內能清楚交代、對外有明確宣示、希望達到強而有力威懾之力。

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳 。（圖／記者任以芳攝）

今日發布《意見》有兩大重點懲戒，「缺席審判」以及判處死刑或終身追責。張五岳指出「『缺席審判』不管當事人有沒有到場，大陸司法都能入法審判，有必要性和正當性，但是除非台獨分子去大陸被逮到，否則誰會去？」

張五岳進一步說，嚴格來說，首先該《意見》不是法律只能說是行政命令，因為如果要訂定法律，必須要人大常委會跟人大來立法；第二《意見》依然具有強制執行力，主要有3個部門執行，最高法院、最高檢察院以及公安部。

至於該《意見》能達到什麼樣效果？張五岳說，「短期來講，對真正主張台獨者，只要不去中港澳，不去與大陸有雙邊引渡條款的國家，當然不會有太大的影響。比如之前電信詐騙的國家肯亞，與大陸就有引渡條款。

張五岳進補充說，如果是美國、日本等已開發國家，與大陸沒有引渡條款，沒有影響。就算有引渡條款，也要看這個國家願不願意配合大陸去執行引渡條約。

張五岳也強調，大陸發布《意見》針對台獨，主要對內宣佈依法反對台獨，對外向國際社會宣誓，只要與外部勢力搞台獨就加以審訊，對台當然是希望加大依法威懾規則，來達到目的。

南京大學台灣研究所所長劉相平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，該《意見》發布已經已經醞釀已久，經過反覆細細推敲最後訂出細節。

劉相平指出，過去對台獨分裂勢力和台獨分子的法律措施沒有完善，即使有《反分裂國家法》還是沒有具體的懲戒規定，發布《意見》之後，針對台獨分裂行為有明確規定，填補一些過去的空白。之後對內對外都有交代，對於台獨份子可以依法辦事，也是警告台獨頑固份子「三思後行」。