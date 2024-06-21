　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸發布意見精準敲打個別台獨　李振廣： 補足《反分裂國家法》空白

▲▼ 國台辦打擊固台獨份子，釋出新法量罪規範 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸今發布《意見》 精準敲打台獨頑固份子 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（21）日15時與大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，該《意見》新規定釋出補足《反分裂國家法》的空白，一方面也是對精準交打「個別」台獨份子，一定有震懾作用，畢竟大多數台灣百姓還是希望兩岸局勢穩定。

本場聯合發布會於昨20日下午臨時通知駐京媒體，未說明確切主題，直到今21日15時發佈會舉行前5分鐘，才放上與會人員名牌。出席人員有大陸國台辦發言人陳斌華、大陸最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第二庭庭長馬岩、最高人民檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬、公安法制局副局長孫萍、司法部律師工作局長田昕。

該會議由陳斌華主持會議，首先指出依照《意見》深入貫徹習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。

今日大陸方面釋出新規定針對台獨頑固份子，國台辦早有預告，上個月15日舉行例行發布會，發言人陳斌華「罕見」點名非官方身份的台灣5位名嘴劉寶傑、黃世聰、李正皓、王義川、于北辰。當現場台媒連續追問有無具體作法？陳斌華回答，「請拭目以待」。

根據今日發布會消息，陳斌華指出，「為嚴厲打擊台獨頑固分子，分裂國家，煽動分裂國家犯罪行為，5月26日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了關於依法懲治台獨頑固分子，分裂國家，煽動分裂國家犯罪的預警於今天發佈施。」

▲▼ 張文生、李振廣、王英津 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

該《意見》針對懲治台獨頑固分子的新規已於5月底完成細則，按照時間程序來看，大陸方面很早就規劃推進，沒有給新上任賴政府任何彈性空間，而是加大力度施壓。

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，先前大陸國台辦已經透露相關訊息，顯示在大陸對台工作計劃當中，尤其是當前嚴峻台海形勢，以及台灣台獨勢力，大陸方面必須做出明確動作，進而出台這《意見》。

李振廣也解釋，大陸方面之前已經有《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，主要針對台灣「台獨」頑固份子，分裂國家、煽動分裂國家犯罪等重大的行為，對於台灣個人或者境外的一些分裂勢力，沒有很明確相關規定。

舉例《反分裂國家法》於2005年3月14日出台，共十條法規即日生效，該內容主要講述觸法行為，卻沒有明確具體懲治作法，而是依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定來作為懲罰、定罪判刑的標準。

「這一次很明確，就是針對『頑固台獨份子』具體個人行為，制定《意見》一次補足《反分裂國家法》的空白之處，依法反台獨。」李振廣進一步說，比如依照觸法最嚴重情節「依法終身追責」以及「死刑」，都是新延伸的規定，隨著時間的推移，外界會明顯感覺到震懾作用。

李振廣也強調，該《意見》是針對台灣少數台獨頑固份子，不是針對台灣老百姓。「不至於引發兩岸情緒上對抗。主要讓少數一煽動台獨的領導人，組織實施台獨行為的骨幹份子，應該他們是感到壓力的，大陸出台《意見》以後，把『台獨』囂張氣燄壓下去，維持或維護台海的和平穩定。」

李振廣也提醒，台灣的台獨勢力如果還是什麼都不怕，膽大包天，兩岸關係真的很危險，台海局勢就很危險，對於絕大多數台灣老百姓來說也不樂見兩岸針鋒相對。

ET快訊
新自強號出軌與3年前太魯閣事故「僅差100米」　告警沒作動原
國王老闆王文祥明天宣布「台灣職籃重大消息」
快訊／新自強號撞落石出軌！乘客曝現場「比車禍恐怖」
女大生長得像「湯唯+Jisoo合體」　萬名網朝聖暴動
快訊／砂石車右轉猛撞　女騎士被輾過慘死
快訊／火車乘客一窩蜂卡清水隧道　徒步踩泥漿鐵軌！
快訊／崩坍現場畫面曝！自強號撞落石卡隧道
快訊／新自強號撞落石出軌！7人傷勢曝
快訊／火車撞落石！旅客摸黑走隧道逃生畫面曝
快訊／車廂內部畫面！台鐵列車撞落石卡隧道　司機員受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子「帶饅頭回家」被控竊盜！　法院揭真相：公司判賠2.2萬元

陸發布意見精準敲打個別台獨　李振廣： 補足《反分裂國家法》空白

反制美對台軍售　大陸制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管

大陸宣布：對台灣「苯乙烯」反傾銷稅再徵收5年

山西高平一餐廳發生「爆炸」！　二甲醚氣罐釀禍…鄰居：5人被埋

陸「打擊台獨」22條全文一次看！　主動放棄台獨立場可撤銷案件

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨　「分裂國家罪」情節惡劣終生追責

快訊／陸發布新規打擊台獨！　依《意見》共22條懲戒即日起實施

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

載豬車經過2娃喊媽　她傻眼：爸都亂教！

男子「帶饅頭回家」被控竊盜！　法院揭真相：公司判賠2.2萬元

陸發布意見精準敲打個別台獨　李振廣： 補足《反分裂國家法》空白

反制美對台軍售　大陸制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管

大陸宣布：對台灣「苯乙烯」反傾銷稅再徵收5年

山西高平一餐廳發生「爆炸」！　二甲醚氣罐釀禍…鄰居：5人被埋

陸「打擊台獨」22條全文一次看！　主動放棄台獨立場可撤銷案件

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨　「分裂國家罪」情節惡劣終生追責

快訊／陸發布新規打擊台獨！　依《意見》共22條懲戒即日起實施

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

【理財憑中信】2024下半年投資首重均衡股債　強化投組韌性

行政院提覆議案遭否決　柯文哲：不會是執政黨政治操作的終點

獨／大逆轉！彰化詭異男乾屍「第一現場畫面曝」　手掌都在但被啃光

新自強號出軌與3年前太魯閣事故「僅差100米」　告警沒作動原因曝

肯德基「2大超值優惠」快收！炸雞桶下殺62折、蛋撻禮盒199元

《金孫》亞洲票房飆破十億泰銖　邊哭邊笑用掉一包衛生紙

鄭麗媛選出《畢業》最心動台詞！　羞曝：讀劇本時就心跳加速

樂天本周日先發投手難產　古久保苦笑：要猜拳　

新自強號撞落石出軌！乘客曝現場「比車禍恐怖」　全身泥巴像逃難

她右乳冒腫塊罹癌差點全切除！醫揭微創手術「藏傷口還同時重建」

高雄猴紅燈起步翹孤輪耍帥！　下秒「車屁股冒火花」人慘摔躺路中

大陸熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

重機女「強風掀裙」秀臀部刺青　註明2字傻眼

快訊／國台辦發布《意見》制裁台獨「即日實施」

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨「終生追責」

陸「打擊台獨」22條全文一次看！ 主動放棄台獨立場可撤銷案件

盪鞦韆一半手沒抓住！9歲女童飛出爆頭慘死

中學生晚自習遭同學連刺十幾刀！爸墜江失蹤

宿舍噁男對「同學球衣」洩慾自拍　因一張照被逮

manner店員妹大暴走！一步上前潑女客人咖啡粉

暴雨災情一路向北！安徽古村被洪水淹沒 700年元朝古橋再次被沖壞

陸電商618購物節！女裝「退貨率飆至80%」

「母親做最後一餐」被準婆婆吃掉　她想放生7年情

GG論文成陸國家社科基金成果！研究尺寸越短IQ越高

更多熱門

相關新聞

陸「打擊台獨」22條全文一次看！ 主動放棄台獨立場可撤銷案件

陸「打擊台獨」22條全文一次看！ 主動放棄台獨立場可撤銷案件

大陸國台辦今（21）日聯合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部及司法部等各部門對外發佈《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，意見明定施行方式、要求及定罪條件等內容。

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨「終生追責」

快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨「終生追責」

快訊／國台辦發布《意見》制裁台獨「即日實施」

快訊／國台辦發布《意見》制裁台獨「即日實施」

綁架女建商分屍案被判死　死囚歐陽榕：沒有殺人

綁架女建商分屍案被判死　死囚歐陽榕：沒有殺人

政治豪賭　馬克宏、賴清德能解鎖？

政治豪賭　馬克宏、賴清德能解鎖？

關鍵字：

台獨懲治死刑意見李振廣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語真相全說了！

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面