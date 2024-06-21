陸發布意見精準敲打個別台獨　李振廣： 補足《反分裂國家法》空白

▲大陸今發布《意見》 精準敲打台獨頑固份子 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（21）日15時與大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，該《意見》新規定釋出補足《反分裂國家法》的空白，一方面也是對精準交打「個別」台獨份子，一定有震懾作用，畢竟大多數台灣百姓還是希望兩岸局勢穩定。

本場聯合發布會於昨20日下午臨時通知駐京媒體，未說明確切主題，直到今21日15時發佈會舉行前5分鐘，才放上與會人員名牌。出席人員有大陸國台辦發言人陳斌華、大陸最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第二庭庭長馬岩、最高人民檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬、公安法制局副局長孫萍、司法部律師工作局長田昕。

該會議由陳斌華主持會議，首先指出依照《意見》深入貫徹習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。

今日大陸方面釋出新規定針對台獨頑固份子，國台辦早有預告，上個月15日舉行例行發布會，發言人陳斌華「罕見」點名非官方身份的台灣5位名嘴劉寶傑、黃世聰、李正皓、王義川、于北辰。當現場台媒連續追問有無具體作法？陳斌華回答，「請拭目以待」。

根據今日發布會消息，陳斌華指出，「為嚴厲打擊台獨頑固分子，分裂國家，煽動分裂國家犯罪行為，5月26日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了關於依法懲治台獨頑固分子，分裂國家，煽動分裂國家犯罪的預警於今天發佈施。」

▲北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

該《意見》針對懲治台獨頑固分子的新規已於5月底完成細則，按照時間程序來看，大陸方面很早就規劃推進，沒有給新上任賴政府任何彈性空間，而是加大力度施壓。

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，先前大陸國台辦已經透露相關訊息，顯示在大陸對台工作計劃當中，尤其是當前嚴峻台海形勢，以及台灣台獨勢力，大陸方面必須做出明確動作，進而出台這《意見》。

李振廣也解釋，大陸方面之前已經有《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，主要針對台灣「台獨」頑固份子，分裂國家、煽動分裂國家犯罪等重大的行為，對於台灣個人或者境外的一些分裂勢力，沒有很明確相關規定。

舉例《反分裂國家法》於2005年3月14日出台，共十條法規即日生效，該內容主要講述觸法行為，卻沒有明確具體懲治作法，而是依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定來作為懲罰、定罪判刑的標準。

「這一次很明確，就是針對『頑固台獨份子』具體個人行為，制定《意見》一次補足《反分裂國家法》的空白之處，依法反台獨。」李振廣進一步說，比如依照觸法最嚴重情節「依法終身追責」以及「死刑」，都是新延伸的規定，隨著時間的推移，外界會明顯感覺到震懾作用。

李振廣也強調，該《意見》是針對台灣少數台獨頑固份子，不是針對台灣老百姓。「不至於引發兩岸情緒上對抗。主要讓少數一煽動台獨的領導人，組織實施台獨行為的骨幹份子，應該他們是感到壓力的，大陸出台《意見》以後，把『台獨』囂張氣燄壓下去，維持或維護台海的和平穩定。」

李振廣也提醒，台灣的台獨勢力如果還是什麼都不怕，膽大包天，兩岸關係真的很危險，台海局勢就很危險，對於絕大多數台灣老百姓來說也不樂見兩岸針鋒相對。