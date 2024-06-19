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獨／綁架女建商分屍案被判死　死囚歐陽榕喊冤：沒有殺人

▲4月23日憲法法庭召開「死刑是否違憲」，37位聲請人之一的歐陽榕，2003年犯下高雄鳳山女建商綁架撕票案。憲法法庭後，《東森新媒體ETtoday》寫信採訪歐陽榕，6月12日得到他的回信。（圖／翻攝畫面、歐陽榕信件）

▲4月23日憲法法庭召開「死刑是否違憲」，37位聲請人之一的歐陽榕，2003年犯下高雄鳳山女建商綁架撕票案。憲法法庭後，《東森新媒體ETtoday》寫信採訪歐陽榕，6月12日得到他的回信。（圖／翻攝畫面、歐陽榕信件）

記者陳詩璧／整理報導

2024年4月23日憲法法庭召開「死刑是否違憲」的言詞辯論庭，37名死囚聲請人之一歐陽榕，接受《東森新媒體ETtoday》採訪，以書信的方式回覆他的想法，談到2003年高雄鳳山女建商綁架撕票案，認為「沒有殺人」的實情下，硬栽上「不詳方法殺人」，對於判決喊冤。信中也寫道，他曾用「書信、電話」向死者母親道歉，不過法官裁示「不可再打擾」。

▲歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲歐陽榕將女建商盧金惠分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

採訪的信件，寫在憲法法庭之後，收到信件的歐陽榕，將每個問題剪下貼在回覆的信件上，逐一回答。《東森新媒體ETtoday》詢問憲法法庭的結果，若有可能讓案件重新調查。歐陽榕回覆的內容中，特別提到過往的判決中，民國96年、97年曾改判「無期徒刑」，因無法鑑判是以何種方式殺人，而判「不詳方式殺人」。

接著，提到法官的判決文是所謂「先射箭後劃靶」方式，歐陽榕質疑是否為了謀合殺人的判決而「用筆殺人」。對於是否犯案，歐陽榕寫道，「沒有殺人」的實情下，硬栽上「不詳方法殺人」，為此，歐陽榕喊冤。

▲歐陽榕在回覆《ETtoday》的信件中提到，關押至今，至少有10年，天天哭泣。（圖／歐陽榕信件） 

▲歐陽榕在信件中提及，「為了隱蔽在家中死亡，後續鑄下連續之錯行為」。（圖／歐陽榕信件）

對於憲法法庭召開前，為了死囚們奔走的各個團體，歐陽榕表示「感激．感謝．足感恩」。而從2003年事情發生至今，超過20年時間，歐陽榕沒有一段時間是不難熬的，他愧對自己的親友、2名小孩和被害者家屬。關押期間，至少有10年，天天哭泣，至今，想到家人還是會哭。

而對於被害人家屬，歐陽榕曾多次向被害者姐姐道歉，也曾以書信、電話的方式，向被害者媽媽道歉，歐陽榕信件中寫道，「終由法官裁示，不可再打擾，而終止」。但他「將珍惜有生之年「道歉、彌補」機會，當然不敢奢求獲原諒」。

▲歐陽榕在回覆《ETtoday》的信件中提到，「至少有10年，天天哭泣」。（圖／歐陽榕信件）

▲歐陽榕談到家人時，提到「至少有10年，天天哭泣，從來沒有人能給我安慰；到今天我還會莫名的哭泣，當我想念你們的時候」。（圖／歐陽榕信件）

關押期間，歐陽榕提到，他會勸年輕人，及時向家人道歉，並說出「愛」，也幫無財力、無法扶的受刑人，協助最高法院的訴狀，幫助他們能發回改判，案件數大約200多件，歐陽榕盼這些整理集結，日後可以發行書。而對於最終的結果會如何，他「不執著，一切隨緣啦」。

▲歐陽榕回覆《ETtoday》的信件中，提到時時懷懺悔之心，奮發「改過．助人」之心，或許堅持，才看得到希望。（圖／歐陽榕信件）

▲歐陽榕在信件最後提到，「時時懷懺悔之心，奮發「改過．助人」之心，或許堅持，才看得到希望」。（圖／歐陽榕信件）

歐陽榕書信全文：

問題1：4月23日憲法法庭最後的判決將關係到很多層面，就歐陽榕先生的案件來說，很可能重新調查、判決，您覺得若改判無期徒刑的話，人生會有些希望？
1、不要害怕死亡，任何的終點，未嘗不是下一個起點的開始。
2、生命歷史長河中，人的一生，猶如「朝生暮死」的蜉蝣般短暫。
3、人生中的「無常」，與能否覺醒的明天，究係何者先到?吾一尚秉持著「應無所往而生其心」之信念，修持之。
4、敝人於「96年、97年」即曾改判「無期徒刑」2次，(參[ 6的22] 頁)載：A.不詳方法殺人。曾經由「2次」測謊鑑定，題目：「何種方式殺人？刀殺？棍殺？藥殺？槍殺？…其他方式殺人？」；結果：「無法鑑判。」就依此判「不詳方式殺人。」！
Ｂ.所謂「先射箭後劃靶」方式，為謀合殺人的判決？竟「用筆殺人」（法官判決文，書寫）方式…，豈是「刑案真相」追求？
Ｃ.確實「自私」心理下，為隱蔽在家中死亡…，後續鑄下連續之錯行為…，因(買下，整修數百萬之住宅，登記於孩子的名下)，實怕鄰里「名聲傳揚」不佳…；但畢竟「沒有殺人」的實情下，硬栽上「不詳方法殺人」？！不喊冤嗎。
Ｄ.附上「非常上訴」資料，律師所具書狀。

問題2：這段期間，很多團體都在為了死囚而奔走和努力，您有什麼話想跟他們說？
雖說「大恩不言謝」，仍由衷的感激．感謝．足感恩。

問題3：如果未來您有機會出獄，您有什麼想做的事？和對家人或對盧金惠的家屬說什麼？
1、其姐「林盧ｘ燕」早就知道倆人交往中(其已離婚8年多，我喪偶3年)；警傳訊中即多次向其道歉，亦曾「書信，電話」向其母道歉，（終由法官裁示，「不可再打擾」…而終止。）
２、雖說「寬恕別人的過失，便是自己的榮耀。」…難喔！
珍惜有生之年「道歉、彌補」機會，當然不敢奢求獲原諒…。
３、「至少有10年，我天天哭泣，從來沒有人能給我安慰；到今天我還會莫名的哭泣，當我想念你們的時候。」
４、往後從事「社會公益、志工」工作，10多年每月捐款寄「慈濟」。

問題4：在關押這麼久的時間，您覺得那一段最難熬？為什麼？
1、事發之時，至今…，沒有一段時間是不難熬的；愧對自己的親友、2名未成年(無父、無母)孩子。被害人家屬等。
2、感嘆「世間人，縱不捨，終離別；世間事，縱遺憾，終放下。」
問題5：如果關押這段期間，能為自己的作為做一些彌補，您最想做些什麼？
1、曾看過一種說法：「人體細胞會進行新陳代謝，，不同處細胞有不同的更換速度，換掉全身的細胞，總共需7年；也就是說在生理上，過了7年，我們都已成為另外一個人。」
2、一個人的一生，豈能只依「一件事」來評論；一個人犯了過失，並不等於他一無是處；生平不「吃、喝、嫖、賭、毒」劣行惡蹟，竟因一件處理不當事，遂天翻地覆墜入「惡人道」。
3、馬丁路德，言：「做對的事，永遠都是好時機。」；目前如下事：
一、勸善獄中「年青人」，及時向「家人」(母親)道歉，說出「愛」；曾繪出「出獄」畫冊，由「廢死聯盟」法務專員影印參展；祈世間人「心中監獄」開放。
二、無「財力」、無「法扶」的同學，協助「最高法院」(三審)法律訴狀協助，得到「發回」(改判)判例(200多例)，祈日後成書發行。
三、流傳中土的「般若心經」經由2次白話文翻譯，並「梵文版」分別。
四、由監所主管引介，替「社會人士」論命(指引迷津)，百人之多。
4、時時懷懺悔之心，奮發(改過．助人)之心；或許堅持，才看得到希望…，且不執著，一切隨緣啦。(扎西德勒)

祝福 喜樂安康!
歐陽榕敬上 113年6月12日

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