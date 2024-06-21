　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／藍鷹行動驚現納粹旗！　藍鷹內鬨勸快收起來：真的不適當

▲▼藍鷹行動現場出現納粹旗幟。（圖／記者陳家祥攝）

▲藍鷹行動現場出現納粹旗幟。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（21日）院會將表決國會改革覆議案，場外青鳥行動支持者已經集結、國民黨也動員基層尬場，但國民黨「藍鷹行動」卻出現納粹旗幟，連同場支持者都勸說趕快收起來，「真的不適當。」綠委許智傑則痛批，真的太可惡，這將成為國際笑話，國民黨難道是納粹的信徒嗎？

國民黨發動「藍鷹行動」動員大批支持者到立法院外聚集，力挺國會改革案。上午在活動開始前、約8點20分左右，國民黨立法院黨團總召傅崐萁特別到場確認活動準備狀況，還親自協助擺設椅子；接著9點40分左右，傅再度出現在場外，與現場支持者互動，受到支持者熱情歡呼，傅崐萁現場宣講時，痛批民進黨就要權與愛錢，希望讓國會有權，一起把民進黨的貪官打入大牢，把腐敗的民進黨押進大牢。

國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，號召「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動。國民黨團表示，這次由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去8年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

藍鷹行動行動現場旗海飄揚，但卻驚現「納粹卐字旗幟」，連同場支持者都看不下去，紛紛勸說快收起來，也有藍營支持者表示，平常罵綠共納粹可以，可是拿著納粹旗幟在國際上真的不太適當。

許智傑則痛批，真的太可惡了，藍鷹集會街頭竟然出現納粹旗這將成為國際笑話，連藍鷹行動群組都看不下去，中國國民黨你們難道是納粹的信徒嗎？想要屠殺台灣人民嗎？

▼藍鷹行動出現納粹旗。（圖／許智傑辦公室提供）

▲▼藍鷹行動出現納粹旗。（圖／許智傑辦公室提供）

ET快訊
瑜珈褲嫩妹正面照曝光！　露肩親暱合照蕭淑慎老公
快訊／火星人布魯諾來了！　9月高雄開唱
快訊／覆議案表決　結果出爐！
快訊／《淚之女王》金智媛6／25來台！　將與周杰倫同台
關29年10月嫌太久！　李宗瑞提釋憲「慘被打臉」
LIVE／蕭淑慎尪被控「離婚當幌子」騙財色　泰女來台讀大學賣
麥加朝聖者屍體堆滿車！　驚悚畫面曝
交往1個月都戴套還是中！　妹子電燒3次哭：又復發
藍鷹行動驚現納粹旗！　自己人狂勸快收起來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

圖／藍鷹沿遮蔽處擺椅子躲豔陽　還沒開完票就收椅鳥獸散

直擊／等待覆議結果！青鳥立院外豔陽下集結　濟南路主舞台前已坐滿

直擊／韓國瑜不缺席覆議案進場投票　綠嗆議事不中立、藍護駕離場

直擊／藍鷹行動驚現納粹旗！　藍鷹內鬨勸快收起來：真的不適當

直擊／避免「陳昭姿事件」重演　國會改革覆議案藍綠白都亮票

王義川現身青鳥行動民眾搶合照　曝綠備戰「覆議案表決選票複雜」

直擊／綠委帶青鳥應援小物進場　「黃蓮花手環」意義曝光：無所畏懼

表決前先表表態　民眾黨：支持國會改革、否決行政院覆議案

柯建銘曝表決後最短時間內提釋憲、緊急處分　「不存在所謂空窗期」

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

圖／藍鷹沿遮蔽處擺椅子躲豔陽　還沒開完票就收椅鳥獸散

直擊／等待覆議結果！青鳥立院外豔陽下集結　濟南路主舞台前已坐滿

直擊／韓國瑜不缺席覆議案進場投票　綠嗆議事不中立、藍護駕離場

直擊／藍鷹行動驚現納粹旗！　藍鷹內鬨勸快收起來：真的不適當

直擊／避免「陳昭姿事件」重演　國會改革覆議案藍綠白都亮票

王義川現身青鳥行動民眾搶合照　曝綠備戰「覆議案表決選票複雜」

直擊／綠委帶青鳥應援小物進場　「黃蓮花手環」意義曝光：無所畏懼

表決前先表表態　民眾黨：支持國會改革、否決行政院覆議案

柯建銘曝表決後最短時間內提釋憲、緊急處分　「不存在所謂空窗期」

普拿疼7月漲價10%！每盒估貴10到15元　藥師：其它業者也觀望中

賓士超速40km被吊牌　車主買假牌繼續上路！結果被AI抓到慘了

告蕭淑慎尪騙財色…瑜珈褲嫩妹正面照曝光！電眼露肩親暱合影

假國中主任要訂鋼琴+牛肉罐　生意上門急匯款訂貨...結果是騙局

陸「快遞小哥」巴黎奧運申請出戰！　曾獲北馬「非職業第一」殊榮

為看一眼邊佑錫！粉絲買黃牛票「竟收下體猥褻片」　受害者達百人

板橋全新地景「彩虹宇宙」亮相！周末變裝皇后、芭比電影免費看

椎間盤突出急遽惡化！　Crush「動手術」暫停活動

不只想奪牌、更想摘金！楊勇緯盼再發揮影響力推廣柔道

【廣編】瞎拼時間到！利百代參與世貿文具展　展區更大、商品更多

政治熱門新聞

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

街頭抗爭變質？陳沂：現在變得很高級

直擊／避免「陳昭姿事件」重演　國會改革覆議案藍綠白都亮票

直擊／藍鷹行動驚現納粹旗！　藍鷹內鬨勸快收起來：真的不適當

國會改革覆議案記名2選票曝光！　表決結果12點半前出爐

覆議案表決倒數　民團喊明10萬人上街

藍鷹遊覽車部隊「包吃包玩」尬場青鳥　綠籲補充水分：天氣熱注意安全

國會改革覆議案今表決！藍號召「藍鷹行動」　藍委7點進議場卡位　

陸暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

詐團冒國防部竊個！顧立雄：不排除境外勢力

力挺國會改革！藍鷹不畏豔陽　聚集立法院隔街對尬青鳥

直擊／韓國瑜不缺席覆議案進場投票　綠嗆議事不中立、藍護駕離場

要卓撤造謠圖卡　昌：有何資格當閣揆

更多熱門

相關新聞

直擊／避免「陳昭姿事件」重演　國會改革覆議案藍綠白都亮票

直擊／避免「陳昭姿事件」重演　國會改革覆議案藍綠白都亮票

今（21日）院會將表決國會改革覆議案，現在已經進入投票環節，至中午12點為止，民進黨、國民黨、民眾黨立委投票時皆秀出票張，還有委員緊張的狂搧，就被印泥沾到，導致白委陳昭姿蓋錯票事件重演。

青鳥爆內鬨！志工「奔波磨破腳」挨罵：最大傷害來自隊友

青鳥爆內鬨！志工「奔波磨破腳」挨罵：最大傷害來自隊友

王義川現身青鳥行動民眾搶合照　曝綠備戰「覆議案表決選票複雜」

王義川現身青鳥行動民眾搶合照　曝綠備戰「覆議案表決選票複雜」

直擊／綠委帶青鳥應援小物進場　「黃蓮花手環」意義曝光：無所畏懼

直擊／綠委帶青鳥應援小物進場　「黃蓮花手環」意義曝光：無所畏懼

柯建銘曝表決後最短時間內提釋憲、緊急處分　「不存在所謂空窗期」

柯建銘曝表決後最短時間內提釋憲、緊急處分　「不存在所謂空窗期」

關鍵字：

藍鷹青鳥公民行動動員國民黨傅崐萁納粹

讀者迴響

熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工驚嚇

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

重機女「強風掀裙」秀臀部刺青　註明2字傻眼

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面