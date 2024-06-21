直擊／藍鷹行動驚現納粹旗！　藍鷹內鬨勸快收起來：真的不適當

▲藍鷹行動現場出現納粹旗幟。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）院會將表決國會改革覆議案，場外青鳥行動支持者已經集結、國民黨也動員基層尬場，但國民黨「藍鷹行動」卻出現納粹旗幟，連同場支持者都勸說趕快收起來，「真的不適當。」綠委許智傑則痛批，真的太可惡，這將成為國際笑話，國民黨難道是納粹的信徒嗎？

國民黨發動「藍鷹行動」動員大批支持者到立法院外聚集，力挺國會改革案。上午在活動開始前、約8點20分左右，國民黨立法院黨團總召傅崐萁特別到場確認活動準備狀況，還親自協助擺設椅子；接著9點40分左右，傅再度出現在場外，與現場支持者互動，受到支持者熱情歡呼，傅崐萁現場宣講時，痛批民進黨就要權與愛錢，希望讓國會有權，一起把民進黨的貪官打入大牢，把腐敗的民進黨押進大牢。

國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，號召「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動。國民黨團表示，這次由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去8年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

藍鷹行動行動現場旗海飄揚，但卻驚現「納粹卐字旗幟」，連同場支持者都看不下去，紛紛勸說快收起來，也有藍營支持者表示，平常罵綠共納粹可以，可是拿著納粹旗幟在國際上真的不太適當。

許智傑則痛批，真的太可惡了，藍鷹集會街頭竟然出現納粹旗這將成為國際笑話，連藍鷹行動群組都看不下去，中國國民黨你們難道是納粹的信徒嗎？想要屠殺台灣人民嗎？

▼藍鷹行動出現納粹旗。（圖／許智傑辦公室提供）

