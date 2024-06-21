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青鳥爆內鬨！志工「奔波磨破腳」卻挨罵：最大傷害來自隊友

青鳥爆內鬨！　志工「奔波磨破腳」還遭罵…心寒：最大傷害都來自於隊友

▲立法院朝野委員日前審議國會改革相關法案，親綠群眾在青島東路組成「青鳥行動」。（圖／方萬民攝）

文／CTWANT

國會改革法案覆議案今（21日）將進行表決，綠營支持者發起抗議活動，不過人數不如預期，更爆出似乎起內鬨。有志工抱怨，磨破腳還被坐在帳篷區休息的志工責備資訊沒有傳達清楚，導致來現場的人很少，讓他心很累。

有網友在PTT以「青鳥開始內鬥了」為題發文並貼出截圖。截圖內容提到，最大的運動傷害其實都是來自於隊友，前一天為了幫忙整理資料熬夜到3、4點，接著早上9點到濟南路幫忙管理其他志工、分派人手、安排工作，期間不斷在濟南路和青島東路奔波，不到中午就已經磨破雙腳，「為什麼我要被坐在帳篷區休息的志工責備資訊沒有傳達清楚？我也只是一般志工，不是幹部，我也沒有收到訊息，我從來不介意為了我愛的國家到前線幫忙，但不代表我不會心累。」

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網友表示，該名青鳥說被民團嗆沒有幫忙在社群上把活動資訊傳達清楚，導致現場來的人很少，讓場子很難看，讓他心很累，「所以我就在想，為何青鳥會突然開始內鬥啊？」

對此有鄉民分析，「想也奇怪，前陣子青鳥不斷宣傳活動大成功，還在紐約時代廣場刷到存在感，既然成功，那還上個屁街？你要動員，結果連目的是啥都不知道，而且這幾天下雨還不搭遮雨棚，到底是要怎樣？拼空拍圖嗎？」

鄉民直言，「就算是死忠仔也不會神經病天天跑去淋雨吧，況且現在這場合也沒機會刷存在感了，後民進黨時代的社運咖很精的。」

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