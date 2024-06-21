直擊／綠委帶青鳥應援小物進場　「黃蓮花手環」意義曝光：無所畏懼

▲民進黨立委手戴黃蓮花手鍊進議場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）院會將表決國會改革覆議案，場外青鳥行動支持者已經集結、國民黨也動員基層尬場，而綠委們進入議場時，手上都帶著「黃蓮花手環」，綠委黃捷受訪時表示，支持者編織一朵朵黃蓮花，上面也有每一位黨團成員的名字，象徵黃蓮花精神、無所畏懼。

《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅Nymphia Wind，妮妃雅穿上黃蓮花為造型的亮麗服裝，而妮妃雅也曾參加青鳥行動，在當時引起一陣討論。

黃捷表示，自己帶著人民的意志進議場，希望惡法退回重審，謝謝支持者編織一朵朵黃蓮花，上面也有每一位黨團成員的名字，是妮妃雅當時服裝採用台灣特有種萍蓬草，像蓮花一樣出淤泥而不染，象徵黃蓮花精神、無所畏懼。

林楚茵則表示，這是剛剛收到的應援小物，黨團會議的時候大家都有戴上，這是台灣特有種、帶著台灣精神投下覆議案。

林楚茵指出，還有一些徽章跟貼紙，都是青鳥們的創意，國民黨用動員群眾方式展現，民進黨讓民意集結，用不一樣的方式展現對台灣民主的支持，要把大家的心聲帶進議場投票。

▼民進黨立委黃捷秀出迎戰國會改革相關法案覆議戰的身上小物。（圖／黃捷辦公室提供）





