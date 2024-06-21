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美防空攔截飛彈將先供烏克蘭　台灣訂單不受影響

▲▼白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）。（圖／路透）

文／中央社

白宮國安會戰略溝通協調官柯比今天指出，為加強烏克蘭的空防，愛國者防空系統及NASAMS攔截飛彈將優先提供烏克蘭，其他國家的訂單暫緩出貨16個月。但他說，台灣的訂單不受影響。

柯比（John Kirby）今天在線上記者會指出，美國決定重新安排其他向美國採購愛國者防空系統（Patriot）和NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）國家的交貨優先順序，這是「困難但必要」的決定，美國已跟近期會受影響的國家個別溝通，他們都了解烏克蘭的急切需求。

他說，這個優先順序調整將讓烏克蘭在這個夏天結束前就能獲得更多愛國者防空系統及NASAMS攔截飛彈系統。預估在這約16個月內，烏克蘭可多取得數百套系統。

柯比也主動指出，這個決定不會影響台灣的訂單，也不會影響台灣持續需要美國提供用於自我防衛的武器。他同時說，以色列也不會受到這個決定的影響。

柯比不願多說明哪些國家會受影響，因每個國家的訂單不同，也涉及各國的防空能力，應讓各國自己說明。美國會持續跟這些國家溝通，盡力減少延誤交貨對他們的影響。

柯比指出，如果美國的其他夥伴遇到類似烏克蘭的情況，「我們也會竭盡全力支持」。這個決定顯示，當美國的夥伴處於存亡危機時，美國會堅定確保對他們的安全承諾。

柯比說，這個決定也向俄羅斯釋出一個訊息：「如果你認為你能比烏克蘭堅持更久，或者你認為你能夠比支持烏克蘭的我們堅持更久，那你就大錯特錯了」。

柯比指出，美國會確保給予烏克蘭現在及未來所需的關鍵防空能力，也將持續與盟友和夥伴合作，確保他們也能獲得他們所需的防空能力。美國很感謝這些國家，他們不僅能了解這個決定的必要性，也非常支持。

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