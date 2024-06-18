烏克蘭國防部：北韓「援助俄軍」180萬枚砲彈

▲烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭陷入長期化，俄軍開始出現彈盡援絕的窘境，去年北韓（朝鮮）最高領導人金正恩訪問俄國，北韓便向俄軍提供彈道飛彈、彈藥。烏克蘭國防部指出，目前北韓提供給俄軍的放射砲（多管火箭砲）、自走砲彈等一共達到180萬枚，且這些武器經常被俄軍用來破壞烏克蘭的攔截系統。

根據《韓聯社》，南韓外交當局、軍方今（18）日指出，烏克蘭國防部最近在首都基輔和英國召開國防部聯合會議時，透露北韓已經向俄軍援助122mm放射砲彈、152mm自走砲彈等裝備，數量達到180萬枚。

烏克蘭國防部表示，「俄軍在俄烏戰場上所使的122mm、152mm砲彈，高達60%為俄國自行生產，剩下的40%則分別來自北韓和伊朗，其中俄軍向外界收購的砲彈，高達90%以上來自北韓。」

俄羅斯一共從北韓獲取180萬枚砲彈，至於從伊朗所獲取的砲彈（122mm、152mm）則達到9萬枚。

烏克蘭國防部補充，「北韓不僅向俄軍提供砲彈、防空砲（高射砲）、彈道飛彈、地對空飛彈，更提供俄軍用來維修俄製車輛或戰車的零件。未來俄羅斯將加強和北韓、伊朗之間的軍事技術合作。」

南韓外交當局與軍方高層分析，「北韓提供給俄軍的砲彈，很可能被用來破壞烏克蘭所持有的攔截武器。畢竟比起北韓製砲彈與飛彈的『品質』，俄羅斯更加注重『數量』，以量取勝。」

南韓外交、軍事高層進一步警告，「北韓未來將會持續向俄羅斯輸出122mm放射砲和152mm自走砲與短程彈道飛彈。北韓恐怕將透過提供俄軍援助，獲取實戰知識經驗學習累積的機會。未來一旦北韓提升軍事力量，恐將對南韓、美國構成威脅。」

據悉，自從俄羅斯時任國防部長蕭依古去年7月出訪北韓後，北韓和俄羅斯便加強軍事與經濟方面的合作，預估本月18至19日普丁出訪北韓平壤，更能進一步拉近俄朝之間的距離。