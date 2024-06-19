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北約秘書長：盟友正討論讓中國為助俄侵烏付出代價

▲北約祕書長斯托騰伯格再發聲，指。（圖／路透）

▲北約祕書長斯托騰伯格再發聲，指盟友正討論如何讓中國付出代價。（圖／路透）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格指出，中國如今是俄羅斯侵略戰爭的「主要支持者」，北約盟友持續討論如何讓中國為此付出代價，若中方不改變自身行為模式。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在英國廣播公司（BBC）17日刊登的專訪中說，中國為俄羅斯的戰時經濟提供支援，並供應大量科技及微電子產品，其在飛彈和武器生產發揮關鍵作用。俄羅斯將這些武器和飛彈用於對烏克蘭的侵略戰爭，這也是第二次世界大戰結束以來歐洲境內最大規模戰爭。

然而，中國試圖魚與熊掌兼得，既支援俄羅斯，又與北約各歐洲成員國維持「正常」關係，特別是經濟關係。史托騰柏格說，長遠來看，這是行不通的。

至於可能的對中制裁措施，史托騰柏格指出，相關決策不宜由北約、而宜交由個別成員國裁定。不過，他強調，盟友之間持續討論中國該為援俄付出什麼代價，特別是在經濟層面。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日在瑞士舉行的「烏克蘭和平峰會」閉幕記者會提到，烏克蘭從未稱中國是「敵人」。

他在回應一名自稱來自中國香港的記者提問時說，他一向表示烏克蘭只有一個敵人，那就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）；「朋友」則是遇困難伸出援手的人，而他希望中國成為烏克蘭的友人。

中國可以對俄羅斯發揮政治和經濟實質影響力，澤倫斯基說，他希望中國能協助烏克蘭。

他並提到，中國是烏克蘭重要經貿夥伴，如今因為蒲亭發動戰爭、阻礙黑海貿易通道，烏中雙邊經貿活動才趨緩。

澤倫斯基6月初曾在新加坡國際安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊記者會提到，俄羅斯利用中國在亞太區域的影響力和中國外交官，以說服、施壓各國不要出席在瑞士的烏克蘭和平峰會。他當時連稱「令人遺憾」，像中國這樣強大的國家竟淪為蒲亭的工具。

澤倫斯基16日指出，他當時形容中國是「工具」，指的是俄羅斯透過資訊戰及其他方式，讓中國官員對其他國家的外交單位施加影響力，促使相關國家取消出席在瑞士的峰會，轉而支持中國和巴西的「烏克蘭和平方案」。

他強調，每一個國家都有權擁有自己的立場，但不需去破壞別人。

他並提到，他對中國的期望很簡單，就是尊重烏克蘭的主權和領土完整。烏克蘭一向尊重中國的主權和領土完整，也尊重中國的價值觀、生活方式、選擇和人民，希望中國也能對烏克蘭展現同等尊重。

在「香格里拉對話」場邊記者會，澤倫斯基曾說，中國不能一邊聲稱支持烏克蘭主權和領土完整，一邊支持侵略者，這是「戰略錯誤」。

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