快訊／彰化二寶媽買手搖「喝到死壁虎」！　衛生局要查了

記者唐詠絮／彰化報導

知名連鎖茶飲店被爆料，一名二寶媽到彰化加盟店買了一杯奶蓋茶，喝到最後卻撈到一隻噁心的死壁虎，衛生局得知後，今(20日)上午已前往該店稽查。店長不受訪，總公司徐姓行銷經理下午對外回應表示，早上衛生局有去稽查，一樓沒有壁虎痕跡，「我們正在與消費者進一步聯繫做了解」。

▲彰化知名茶飲店奶蓋茶爆出喝到死壁虎。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化知名茶飲店爆出喝到死壁虎。（圖／民眾提供，以下同）

消費者黃媽媽說，「昨天晚上9點多去買綠茶奶蓋給中班的兒子喝，結果他沒喝完，她拿去喝，怎喝到最後有一隻壁虎，大概剛出生不久壁虎baby，她喝都覺得噁心，如果小孩喝，可能造成更大陰影」。想到要拿去店家，但店已經休息，只好趕快將杯子洗一洗丟回收，心想以後應該會有段時間避開外賣飲料，害他整夜擔心的睡不著覺。

據悉，該間加盟店在彰化市已經營業5年，平時很注重衛生及消毒，在茶飲店界已累積好口碑，20日上午9時開門營業，排隊購買人潮不減，並未因為茶飲內出現死壁虎而影響買氣。

而該店店長不受訪，由總公司徐姓行銷經理對外回應表示，「早上衛生局有去稽查，也發現一樓都沒有壁虎痕跡，我們正在與消費者進一步聯繫做進一步了解」。

彰化縣衛生局，20日上午已前往該間茶飲店稽查，目前正在進行調查與了解，倘製程、環境衛生缺失有違反食品良好衛生規範準則規定，令限期改正未改正，將依法處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。