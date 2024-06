廣東梅州1436棟房屋倒塌！　官方：進入「戰時狀態」救災

▲廣東梅州洪災,官方以戰時狀態救災。(圖/翻攝自南方+)

文/中央社

中國南方近日遭遇暴雨襲擊,其中廣東梅州洪災嚴重,當地倒塌房屋1436棟、近400公里公路受損,通訊中斷,多個鎮村成為孤島;當局表示災防單位進入「戰時狀態」全力救災。

根據梅州市政府今天公布,近日多地降下大暴雨,局部地區更出現特大暴雨,市三防指揮部42個成員單位、8個縣1.18萬名三防責任人進入「戰時狀態」。共投入救護力量逾9000人,加強巡查,全力展開救援救災救治工作。

截至18日上午11時,梅州市16萬4634人受災,累計轉移民眾6萬7035人,倒塌房屋1436棟;嚴重受損房屋1451棟;農作物受災8057公頃、受損公路390公里、受損通訊線路5.5萬公尺、受損電力線路18.4萬公尺、受損工業企業15個。

▲廣東大暴雨,倒塌房屋1436棟,多個鎮村成為孤島。(圖/翻攝自央視新聞)

目前,梅州受影響停電的33個鄉鎮有11個全部復電,剩餘22個鎮則不同程度復電。

這波豪雨造成廣東及福建豪雨成災,因山崩山洪造成至少9人死亡。截至18日,仍有數十人被困或失蹤。

另據央視報導,廣西水文中心表示,受強降雨及上游來水影響,桂江上游大溶江已出現超警3公尺的洪水。今天上午7時,廣西有39條河流48個站超警,廣西水文中心升級發布洪水橙色預警,廣西水文中心預測,未來24小時,桂江水位將全線復漲。

