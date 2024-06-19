新莊社福參與式預算登場　首場住民大會30團體齊聚

▲新莊首場參與式預算培力暨住民社福大會30團體參加。（圖／新北市新莊區公所提供）

記者郭世賢／新北報導

113年新北市社福參與式預算起跑，新北市政府社會局、新莊區公所合作的首場培力工作坊暨住民社福大會今（19日）登場，有近30個在地團體參加。新莊區長朱思戎表示，希望藉由一系列參與式預算活動，讓新莊民眾對公共參與投入熱情，有更多符合在地需求的社福方案提出。

新北市社會局自105年開始推動社福參與式預算，繼蘆洲、泰山、五股、鶯歌、樹林，今年由新莊接棒辦理。為了讓民眾及在地社團了解參與式預算精神與辦理程序，並廣納基層對社福的建議，區公所在6、7月間辦理4場次培力暨住民社福大會。

朱思戎表示，參與式預算是由下而上，由民眾決定一部分公部門預算用途。以區公所為主體推動，邀請在地團體提案，是希望社福方案能更貼近民意，讓民眾更有感，同時也希望藉由住民社福大會的共同討論，挖掘過去沒有被關注到的社福需求。

在新莊深耕社區照顧服務的牡丹心社區發展協會理事長陳專森率領多位里民及志工參加住民大會，陳專森表示，這是新莊第一次推動社福參與式預算，協會來聆聽大家對社福方案的建議，作為後續提案的參考。

連續3年獲得新北市政府「領航獎」銀獎的台灣青春鼓舞全齡關懷協會在第一時間報名活動。這幾年協會推動「百年小學助學勸募專案」，橫跨老中青三代的青春鼓舞隊持續在新莊各地表演，發揚「鼓舞精神」；理事長蔡宜璇希望藉由活動認識更多在地團體，彼此連結資源，共同為新莊服務。

參與式預算住民社福大會報名團體非常多元，包含兒少、老人、身障、新住民、原住民、體育、文化等社團，朱思戎感謝大家共襄盛舉，一起為新莊社福努力。有別於以往的住民大會，這次社會局培訓的審議員也加入活動進行觀摩，深化公民參與、公民審議精神。

新莊參與式預算系列活動如火如荼展開，相關訊息可以在新莊區公所官網參與式預算專區查詢。四場次培力暨住民社福大會分別於6月19、22日、7月6、10日舉辦；7月15日至8月21日將進入「提案大會師」，邀請團體踴躍提出創新方案；9月2日辦理審議工作坊，由專家學者與團體針對提案進行討論，使其更具可行性；10月1日辦理提案發表會，10月1日至11月22日開放線上投票。最後提案團體將依得票數高低，取得提案執行經費的優先權，12月公布投票結果，方案於114年在新莊執行。