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新莊男全裸站摩鐵車道　稱「腦內有聲音」遭強制送醫

▲▼張男全裸站汽車旅館車道 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲張男全裸站汽車旅館車道 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名46歲張姓男子，19日下午1時許全裸一絲不掛跑到後港一路的汽車旅館車道口，員工見狀立即報警；轄區員警到場，他宣稱「腦內有聲音叫他全裸上街遊蕩」，他母親被通知到派出所，表示兒子罹患思覺失調，對他行為感到很抱歉，後續由員警協助將張男強制送往部立台北醫院救治，並依違反社會秩序維護法第83條辦理。

張男全裸逛街站汽車旅館車道，也被路過民眾拍下貼到臉書社團「爆廢公社」，引發網友議論。

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