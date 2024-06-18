　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北家庭志工日體驗　守護平溪山林永續環境

▲新北家庭志工日體驗 守護平溪山林永續環境。（圖／新北市社會局提供）

▲家庭志工一日服務「心」體驗，日前前往平溪淨山，守護永續環境。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

到平溪放天燈，曾獲國際媒體及知名旅遊網站票選為「臺灣最值得推薦給國際旅客的文化活動」，能讓平溪當地傳統文化與環境維護相輔相成，也鼓勵市民朋友帶著全家大小出門當志工，新北市志願服務推廣中心與新北市板橋新住民家庭暨婦女服務中心攜手辦理「家庭志工日體驗」，帶著家庭志工40位至平溪景區進行環境清潔工作，也藉此認識平溪歷史文化及環境生態。

活動當天，在新北市平溪區龍安社區發展協會理事長吳明賢的帶領下，家庭志工們走入山林進行環境清潔、撿拾遺落的天燈和遊客遺留的人為垃圾，一日下來共撿拾了10公斤的垃圾回收品。活動中也讓志工們創意手作礦車存錢筒，家長和孩子們動手DIY，一起運用各種材料和工具，製作出獨一無二的礦車存錢筒，不僅成為孩子們的珍貴紀念品，也在製作過程中了解平溪的礦業歷史。

▲新北家庭志工日體驗 守護平溪山林永續環境。（圖／新北市社會局提供）

▲全家人出動的廖媽媽很開心能和家人一起走入山林，完成淨山任務。

全家總動員的廖媽媽說，很高興報名參與這麼有意義的活動，這次特別帶著兩個女兒一起擔任家庭志工，希望趁此機會走入山林，體驗淨山任務，讓全家都有一個難忘的經驗和回憶，以後還會想要帶著全家人持續參與志工活動，為社會美好出一份力。

另一位參與活動的鄭同學則表示，參加家庭志工日體驗，最大的收穫是理解志願服務的真正意義，沿路除了撿拾天燈殘骸等垃圾，社區發展協會理事長也帶領著大家更深入了解平溪生態和礦業遺跡等特色，真的重新認識了平溪，期許未來能由自身力量做起，讓生態環境與文化節慶永續共存。

新北市社會局長李美珍表示，志願服務不僅是幫助他人，更是自身成長的重要途徑，新北市持續推展家庭志工一日服務「心」體驗活動，希望藉由簡易趣味的服務體驗，讓參與者體會到人人都可以是環境志工，此次活動結合新住民家庭與社區居民共同服務，除了促進相互合作及社區間的多元融合，也藉由體驗與觀察，讓大小朋友志工們從大人身上學習到愛心和責任感。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

►世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

ET快訊
快訊／27歲警路口相撞機車！　嘉義縣女騎士送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北金山區機車考照服務　7／1起受理報名

新北家庭志工日體驗　守護平溪山林永續環境

台南迄今尚無本土案例　杜絕登革熱社區傳播祭出自主通報獎勵金

南消五大救護複訓　全方位學習小兒急救

熱心公益攜手回饋故里　捐贈南消第三大隊救災器材

總獎金88萬新增AI生成創作　「2024 桃園設計獎」啟動徵件

台東警雨中提油助民　讓母子倆順利上班上學

台東救國團前進校園推動公益活動　小朋友以流體畫回報社會善心

離島30座用水設備　台東環保局推動現地體檢作業

開南開創人工智慧教育　AI科技與創新設計學士學位學程招生

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

真的超正！24歲女警脫警裝喊話別被愛情詐騙　一票網友先暈船

王柏傑內湖撞遊覽車　酒測值0.44遭逮捕移送

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

欠債男遭開山刀狂砍！臉皮被削一塊掉路上　熱心男撿起急送醫院

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

新北金山區機車考照服務　7／1起受理報名

新北家庭志工日體驗　守護平溪山林永續環境

台南迄今尚無本土案例　杜絕登革熱社區傳播祭出自主通報獎勵金

南消五大救護複訓　全方位學習小兒急救

熱心公益攜手回饋故里　捐贈南消第三大隊救災器材

總獎金88萬新增AI生成創作　「2024 桃園設計獎」啟動徵件

台東警雨中提油助民　讓母子倆順利上班上學

台東救國團前進校園推動公益活動　小朋友以流體畫回報社會善心

離島30座用水設備　台東環保局推動現地體檢作業

開南開創人工智慧教育　AI科技與創新設計學士學位學程招生

《排球少年》破2.53億登台灣影史日片第三名　超越新海誠兩神作

Nintendo Direct 6／18總整理　７款本家遊戲「薩爾達新作壓軸」

NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

成大歷史系申請分發掛蛋　AI只是九毛中的一毛！

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

相關新聞

5月房地合一稅收62億　台中繳出10.9億奪回稅收王

5月房地合一稅收62億　台中繳出10.9億奪回稅收王

5月全台個人房地合一稅收共計62億元，年增率高達86%，同時也創下歷年5月的同期新高，台中市則是重回房地合一稅收王，反映當前市場交易狀況熱絡，信義房屋專家表示這反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多。

快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警

快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警

登貢寮雞母嶺遭蜂螫　男山友頭部「好幾個包」

登貢寮雞母嶺遭蜂螫　男山友頭部「好幾個包」

獨／162萬工程款拖4年　包商潑汽油討公道

獨／162萬工程款拖4年　包商潑汽油討公道

板橋公園新設親子公廁　市民如廁舒適貼心

板橋公園新設親子公廁　市民如廁舒適貼心

關鍵字：

新北平溪家庭志工日

讀者迴響

最夯影音

更多

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面