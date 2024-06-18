新北家庭志工日體驗　守護平溪山林永續環境

▲家庭志工一日服務「心」體驗，日前前往平溪淨山，守護永續環境。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

到平溪放天燈，曾獲國際媒體及知名旅遊網站票選為「臺灣最值得推薦給國際旅客的文化活動」，能讓平溪當地傳統文化與環境維護相輔相成，也鼓勵市民朋友帶著全家大小出門當志工，新北市志願服務推廣中心與新北市板橋新住民家庭暨婦女服務中心攜手辦理「家庭志工日體驗」，帶著家庭志工40位至平溪景區進行環境清潔工作，也藉此認識平溪歷史文化及環境生態。

活動當天，在新北市平溪區龍安社區發展協會理事長吳明賢的帶領下，家庭志工們走入山林進行環境清潔、撿拾遺落的天燈和遊客遺留的人為垃圾，一日下來共撿拾了10公斤的垃圾回收品。活動中也讓志工們創意手作礦車存錢筒，家長和孩子們動手DIY，一起運用各種材料和工具，製作出獨一無二的礦車存錢筒，不僅成為孩子們的珍貴紀念品，也在製作過程中了解平溪的礦業歷史。

▲全家人出動的廖媽媽很開心能和家人一起走入山林，完成淨山任務。

全家總動員的廖媽媽說，很高興報名參與這麼有意義的活動，這次特別帶著兩個女兒一起擔任家庭志工，希望趁此機會走入山林，體驗淨山任務，讓全家都有一個難忘的經驗和回憶，以後還會想要帶著全家人持續參與志工活動，為社會美好出一份力。

另一位參與活動的鄭同學則表示，參加家庭志工日體驗，最大的收穫是理解志願服務的真正意義，沿路除了撿拾天燈殘骸等垃圾，社區發展協會理事長也帶領著大家更深入了解平溪生態和礦業遺跡等特色，真的重新認識了平溪，期許未來能由自身力量做起，讓生態環境與文化節慶永續共存。

新北市社會局長李美珍表示，志願服務不僅是幫助他人，更是自身成長的重要途徑，新北市持續推展家庭志工一日服務「心」體驗活動，希望藉由簡易趣味的服務體驗，讓參與者體會到人人都可以是環境志工，此次活動結合新住民家庭與社區居民共同服務，除了促進相互合作及社區間的多元融合，也藉由體驗與觀察，讓大小朋友志工們從大人身上學習到愛心和責任感。