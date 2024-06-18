新北金山區機車考照服務　7／1起受理報名

▲新北金山區機車考照服務，訂於8月2日在金山區運動休閒廣場辦理。（圖／新北市金山區公所提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所為服務在地鄉親，訂於8月2日於金山區運動休閒廣場辦理機車在地考照。凡年滿18歲並設籍於金山區及萬里區的居民，皆可報名參加，名額為金山區100人、萬里區20人，額滿即停止受理報名。如有交通違規案件，請先至監理站辦理繳清方可報名。

金山區公所表示，考照報名期間為7月1日至7月5日上午9點至下午5點，民眾請攜帶體格檢查合格之駕照登記書1張、1吋半身大頭照3張、身分證正反面影本及報名規費250元至金山區公所報名。

金山區長劉昌松表示，公路總局為降低機車駕駛人肇事率以及保障交通安全，近年增修機車駕照筆試題庫至1,600餘題及新增120題機車情境式考題，考量汽、機車駕照筆試題庫內容已有差異性，自2021年5月3日起，民眾持汽車駕照申請報考機車駕照，仍應考筆試合格後始得參加路考。

劉昌松說，往年區公所辦理的機車考照服務民眾都很熱烈地參與，往往不到一週就額滿，提醒有意願報名的民眾提早備妥報名資料，於報名期間盡早至公所報名以免向隅，另外請民眾練習機車時務必遵守交通規則以維護安全。

金山區公所表示，如同往年，熱心的賴教練將於7月27日至8月1日下午5點半至晚上9點在運動休閒廣場實施路考輔導，請應考人多加利用。民眾使用路考練習場時請自備合格機車，配戴安全帽，並由已有機車駕照之親友陪同前往。