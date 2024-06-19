又是投資詐騙！淡水婦變賣古董+黃金被騙3千萬　配合警逮2車手

▲ 淡水婦被騙超過3000萬元，警逮2嫌遭移送 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導



新北市淡水一名65歲李姓婦人日前誤信詐騙集團的假投資方案，變賣了古董籌款，還被騙走600萬元現金及10公斤黃金，詐騙超過3000萬元。詐團近日要求再加碼投資1300萬元時，李婦驚覺遭詐，報警求助。淡水警方接獲報案後，埋伏在李婦住家社區外，趁周姓男子上門面交時將其逮捕，並同時逮捕監控的丁姓共犯。兩人訊後依詐欺及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。



今年1月，李婦在社群媒體上看到詐騙集團發布的假投資訊息，加入群組後，詐騙集團成員假扮成關心她的好友，不時對她噓寒問暖，分享生活點滴，使李婦逐漸放下戒心。從4月開始，李婦先後11次與詐騙集團面交，其中5次交付了10公斤黃金，加上600萬元現金，共損失約3000多萬元。甚至為了籌款，還變賣古董花瓶。





直到詐騙集團要求她再加碼投資1300萬元時，李婦才察覺有異，立即報警尋求協助。淡水警方決定將計就計，指導李婦假意答應再面交1300萬元。過程中，警方為了取信詐騙集團，還去轄區古董商拍照傳給詐騙集團。雙方近日約定在住家社區前交易。





17日晚間6時，警方在李婦住家社區外埋伏，趁18歲的周姓車手現身時將其逮捕，並迅速逮捕了在對面公車站牌監控的28歲丁姓共犯。警方在兩人身上查獲偽造印章、工作證及贓款收據等物。





警方追查發現，兩名嫌犯在面交前40分鐘就已抵達李婦住家對面的公車站牌，觀察周圍有無異狀。周嫌聲稱自己只是在臉書上找工作，不知從事詐騙，丁嫌則堅稱無辜，否認擔任詐騙集團的收水手。兩人訊後均被依詐欺及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。