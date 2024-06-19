「國中同學」遇恐攻重傷！64歲婦急援10萬：媽祖指示非詐騙

▲員警苦心勸說婦人不要遭詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

鼓山區一名64歲杜姓婦人近日遭詐騙集團冒充親友詐騙，「假同學」謊稱在國外遇難重傷，急需救命金。杜女聽聞後深信不疑，堅持從銀行領取10萬元援助。龍華派出所員警接獲銀行通報後立即到場，杜婦堅稱「有向媽祖請示過，這不是詐騙！」讓員警傻眼，但仍耐心勸說杜女，最終成功阻止詐騙。

警方調查，詐騙集團先是以一名張姓男子的身份，主動加杜女為LINE好友，自稱是她的國中同學，並與杜女敘舊談心。經過數日交談，杜女對張男深感投緣，張男見時機成熟，告訴杜女他在國外遭遇恐怖攻擊導致重傷住院，並急需10萬元醫藥費保命。張男甚至派出假冒的「女兒」聯絡杜女，成功博取杜女的同情。

▲詐騙集團透過手機訊息行騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

杜女當天就趕往銀行提領現金救急，所幸行員在關懷提問時聽到「國外醫藥費」等詐騙關鍵字，立即通報警方。員警到場後，一眼識破這是典型的假冒親友詐騙手法，細心向杜女解說詐團的伎倆。

然而，杜女一開始的態度卻異常堅定，更信誓旦旦地向警表示：自己有向天上聖母請示過此事，媽祖娘娘指示「這不是詐騙！」即便如此，員警仍耐心提出疑點，並以近期的詐騙案例向杜女分享，最終成功喚醒杜女的理智，阻止詐騙。