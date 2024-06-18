男想要「前列腺按摩」約妹子見面　付錢不見人影驚覺受騙

▲60歲男子透過Telegram找上抓龍根服務，結果受騙。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名60歲男子上網找前列腺按摩服務，也就是俗稱的抓龍根，和女性按摩師約好在指定地點見面，沒想到等他到場之後，不但久候未見人影，還接到中國籍男子2次來電要求付款，分別是100令吉（約新台幣735元）與2000令吉（約新台幣1.4萬元），驚覺受騙。

中國報報導，這名男子平時經常找人進行前列腺服務，這次他只是預約純按摩，並和對方講好在雪蘭莪州一處公寓見面，到了之後，女子告知需先等候，過沒多久就接到中國籍男子來電。

對方告知，要先到附近超商以100令吉的價格在某電子平台購買Pin碼，男子得知後便依照指示完成交易。沒想到後來對方再度來電，宣稱由於是新客，為了證明不是警察，必須再給保證金2000令吉。

▲男子出示與女性按摩師約見面的對話紀錄。（圖／翻攝自中國報）

60歲男子說明，由於兩年前曾經遇過詐騙，損失過60萬令吉（約新台幣441萬元），聽到要額外繳交保證金的要求之後，心生警惕，「我相信這中間有詐，於是叫對方把100令吉退了，沒想到對方以有黑幫背景為由，威脅對付我和我的家人，逼迫我付2000令吉的錢。」後來他沒有再進一步給錢，及時止損。

男子進一步透露，先前新聞報導上的華裔男子墜入按摩騙局損失7300令吉的套路手法，與他的遭遇如出一轍。他也說，對方抓著受騙者擔心顏面掃地的心理，以及存在涉嫌非法的問題，認為沒人敢報案，但他只要身分不被曝光，他非常願意配合警方調查，提供線索。