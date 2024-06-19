打出蕭萬長夫婦名義詐騙25億！假會計師稱「已還39億」求交保

▲假會計師蔡國安，謊稱結識前副總統蕭萬長夫婦，詐騙超過25億元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

假會計師蔡國安以「亞太聯盟總商會臺灣分會理事長」的頭銜，假冒前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等人名義，謊稱從事稀土買賣、籌募營運資金，向多人詐騙25億元，二審將他重判有期徒刑14年2月。高院審理延押庭時，蔡男還說自己「已償還39億」請求交保。

判決指出，蔡男經營東大投顧、東大會計師事務所與東大新媒體等公司，對外謊稱自己是「亞太聯盟總商會臺灣分會理事長」。該總商會會址位於菲律賓，宣稱致力推動「亞太地區和『一帶一路』沿線國家區域經貿發展」。

蔡男不僅經常舉辦商會活動衝人氣，還出示自己跟蕭萬長、前衛生署長詹啟賢、及前菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，吹牛自己人脈雄厚、結識許多高層。而為了詐騙投資，他從2015年起私下對人誆稱受蕭萬長妻子朱俶賢之託，與對岸從事稀土買賣，私下募集資金。不少人遭騙，紛紛掏錢投資。

檢方獲報後，2022年間發動偵查行動，順利收押蔡男；最後檢方認定他詐騙20多人吸金逾34億元，提起公訴。一審法院認定蔡男違反《銀行法》等罪，犯罪所得共24億餘元，因此重判有期徒刑14年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，19日宣判，高院認定他犯罪所得達25億餘元，因此加重改判有期徒刑14年2月，另外也要沒收犯罪不法所得。因蔡男羈押期限到7月13日屆滿，高院宣判後隨即進行延長羈押訊問。檢方陳述指出，蔡男一二審皆有罪，兒子女兒也都住在澳洲，確實有逃亡之虞，建請法院延長羈押。

至於蔡男則說，他10年來陸陸續續償還39億元，是因為法院計算犯罪所得的關係，才重複計算他收受的投資金額，根本就沒有犯罪所得的25億元。另外他強調自己有和解償還的意願，甚至到跳票後的半年間，他還將自己的4棟房子拿去二胎、三胎借款；他也不會逃亡澳洲，因為他犯下這些案件後，若去投靠澳洲的兒子孫子，會讓他們很沒面子，因此他請求法院給予交保。法院諭知候核辦。

▼蔡國安先前謊稱是「亞太聯盟總商會臺灣分會理事長」。（圖／翻攝臉書《亞太聯盟總商會-菲律賓》）