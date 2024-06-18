韓國瑜請柯文哲、民眾黨立委吃飯　暢聊2個半小時餐廳關門才離開

▲韓國瑜宴請民眾黨團，柯文哲步出餐廳 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院長韓國瑜18日於立法院的康園餐廳，宴請民眾黨團立委以及黨主席柯文哲。民眾黨團除了黃珊珊外，總召黃國昌、書記長吳春成等7席立委皆出席。雙方暢聊2個半小時、聊到康園打烊，會後面對大批守候媒體追問談話內容、有無談到覆議案等，走出餐廳的柯未多談，笑說「吃得很飽」，隨後便上車離開。

18日傍晚韓國瑜主持完立法院會後，在副院長江啟臣陪同下到場，早一步抵達餐廳的黃國昌、張啟楷、林國成等民眾黨立委則在門外迎接，雙方一起上樓。隨後柯文哲則從康園旁的入口步入院區，面對記者提問「準備跟韓院長聊什麼？」、「準備未來藍白在國會進一步合作？」，柯都沒有回答；一旁的林國成則不斷打圓場說「沒有、沒有，例行餐會而已」。

這次的餐敘在6點30分左右開始，雙方一路暢聊到晚間9點、康園餐廳營業時間結束後，才陸續步出餐廳。針對餐敘過程有無談到財劃法、覆議案等，立委張啟楷受訪稱都沒有談到，只是例行的餐會，院長請民眾黨團吃飯，過去游錫堃時代也有請當時的黨團吃飯。

隨後，柯文哲與黃國昌走出餐廳，面對記者追問餐敘談了什麼、有無談到財劃法或覆議案等，柯說要請總召回答，接著說「吃得很飽」。接著韓國瑜、江啟臣走出餐廳，但面對記者追問餐敘談話內容，韓、江皆未多談。

▲韓國瑜宴請民眾黨團 。（圖／記者黃克翔攝）