　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

▲▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

▲濱江污水處理廠自救會指控台北市政府規劃不當，強徵民宅卻是拿來種樹。（圖／濱江污水處理廠自救會）

記者郭運興／台北報導

前台北市長的柯文哲3年前曾提出興建「濱江水資源再生中心」，計畫大舉徵地，台北市長蔣萬安上任後，則決定繼續執行，引起反彈聲浪。台北市議員林亮君偕濱江污水處理廠自救會今（18日）召開記者會表示，市府面對財團陳情馬上辦，小民心聲卻聽不到，他們批柯文哲濱江污水廠規劃不當，小民的房產寧可拿來種樹，讓他們無家可歸，而接手的蔣萬安市長也未細察，因此提出三點控訴，呼籲蔣市府應懸崖勒馬，撤銷徵收公告，以達成污水處理廠與居住正義的雙贏。

林亮君指出，京華城、北士科案沸沸揚揚，柯文哲市府可以為財團大開方便之門，但是對無權無勢小民的房產，寧可拿來種樹也片瓦不留。

林亮君指出，北市府為濱江水資源再生中心規畫在周圍種樹，住戶認為徵收民宅拿來種樹讓他們無家可歸，且同一塊土地，北市府提出的徵收價格，竟比七年前民航局徵收機場用地一坪少了7萬元，接手的蔣萬安市府也未細察柯文哲任內的規劃，導致徵收過程出現重大瑕疵，未查估價格前，就進行強制徵收，呼籲現任市長蔣萬安考量居住正義，及時撤銷徵收公告。

▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

▲▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

林亮君說，蔣市府於112年11月6日發布45筆土地及地上物的徵收公告；但其中20位地主組成自救會，堅決反對徵收所擁有的18筆土地、13筆建物，合計僅2680平方公尺，由於佔地甚小，且位於規劃區邊角處，對濱江再生水資源中心影響甚微，卻對居民生計影響甚大，要求蔣市府實現居住正義、更改配置規劃，更提出三大控訴。

控訴一，一棟房子被徵收二次，徵收合法民宅拿來種樹
自救會成員黃勝仁指出，1989年北市府就曾想蓋污水處理廠，但當時規劃不當只好取消徵收，沒想到1991年濱江街道路拓寬，要求濱江街整排房子退縮徵收掉一半面積，所有房子被迫拆掉重建，補償費還不夠重建費。

黃勝仁批評，如今又要再徵收，「我一棟房子要被拆二次，難道濱江街的住戶是二等公民」，從規劃圖上，這排房子並不是拿來做污水處理設施，而是為了綠美化用來種樹，「換做是你家，你能接受嗎」。

▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

▲▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

控訴二，只談土地徵收，未查估房屋價格

自救會成員周啟通說，柯市府開了數場說明會，但對當地居民提出的問題，講來講去都是同一套。柯市府只談土地徵收價格，沒談房屋價格，因為他們根本就沒有查估房屋價格，如果不是後來發現了這個重大過失，哪裡懂這些事，難道徵收土地不連房屋一併徵收嗎？

周啟通表示，等到北市府徵收公告發布後，發現了這個重大過失，才在今年四月急急忙忙聯絡住戶查估房屋價格，並在行政院訴願答辯狀中說，是住戶拒絕徵收，所以他們無法對房屋估價，房屋下次再來徵收，這不是天大的笑話嗎？

控訴三，同一塊土地，柯市府徵收價竟比七年前民航局徵收價少七萬元
自救會成員張森霖表示，他的土地位於南基地，沒有被規劃種樹，卻拿來做停車場。他的土地也經歷過二次徵收，第一次是2017年民航局徵收了一部份作為機場用地，但七年前民航局徵收價是一坪57萬元，七年後柯市府的徵收價是一坪50萬元，台北市的土地不是愈來愈貴嗎？柯市府的徵收價卻是愈來愈便宜。

張森霖強調，他們要求徵收價格至少應該比照民航局的徵收價格，但是柯市府拿出一堆法令說不行，財團陳情都願意幫他創造容積，升斗小民要求比照前例卻打回票，這不是厚財團、苛小民是什麼？

▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

▲▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

最後，濱江污水處理廠自救會強調，柯規蔣勿隨，只要重新配置，就可少徵收20戶居民房產。柯市府的規劃顯然未把握土地徵收「應以最小徵收」為原則，呼籲蔣市府應懸崖勒馬，勿「柯規蔣隨」、及時撤銷公告，以達成污水處理廠與居住正義的雙贏。

還想看更多...

►濱江汙水廠爭議延燒！　台北市政府拋三大實情駁斥指控

ET快訊
快訊／基隆、新北4地淹水警戒！　暖暖區一級
大雷雨狂轟！　「台北突一片黑」畫面曝光
公司代表「拿90公分鈍器」毆打韓團偶像！　警方緊急出動
快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警
獨／新北男買完早餐「遭狂砍多刀」！　雙親急護兒
近800萬人觀看！正妹「擠奶器」無馬教學片　網狂讚實用
兄弟象名人堂球員搞外遇！　判決曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

借鏡歐盟、美日韓　台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

雨彈來襲！北市府籲「這6區提高警覺」　時雨量恐達60毫米

中共核潛艦疑故障上浮　去年才爆潛艦在黃海災難事故釀55人喪命

台灣最大問題是認同！　黃暐瀚呼籲：團結、對話是賴清德責任

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋3聲明駁斥指控

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

美刺激中國攻台？　外交部：很清楚誰找藉口改變現狀

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

內科停電原因「地下電纜不良」　藍白議員喊話中央：重視用電結構問題

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

借鏡歐盟、美日韓　台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

雨彈來襲！北市府籲「這6區提高警覺」　時雨量恐達60毫米

中共核潛艦疑故障上浮　去年才爆潛艦在黃海災難事故釀55人喪命

台灣最大問題是認同！　黃暐瀚呼籲：團結、對話是賴清德責任

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋3聲明駁斥指控

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

美刺激中國攻台？　外交部：很清楚誰找藉口改變現狀

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

內科停電原因「地下電纜不良」　藍白議員喊話中央：重視用電結構問題

陸購物節「真假總裁」搶生意　AI代班：多留言不然我要下崗了

【廣編】南港調車場都市更新案新建工程開工動土典禮　開啟南港新時代

男友喊要存錢拒絕出國！她決定獨旅「男友爆炸1舉動」　全場勸分

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

泰國前總理戴克辛遭起訴　50萬銖交保限制出境

快訊／基隆、新北市4地淹水警戒　暖暖區列一級

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

東陽股東會通過配息4元　總裁吳永祥：持續獵地擴廠

搶救蛋價！每月要宰180萬隻寡產雞　產業界：化製銷毀是大問題

瓦城股東會通過配發11元股利　下半年再推1新品牌

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

政治熱門新聞

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

20架次共機「三面包夾」台灣　無人機從西南繞過鵝鑾鼻飛東南外海

中國最強核潛艦現蹤海峽中線　全程浮航動向曝

台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

漢光40號取消假想紅軍　國防部回應

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

「不必每房裝冷氣」遭藍委圍剿　郭智輝改口：盼大家換節能電器

國會改革、覆議案朝野衝突後拚經濟　卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

藍委轟房東電費超收！林右昌竟開芭樂票　卓榮泰：會加速審查

王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

漢光演習確定取消紅軍　顧立雄：驗證真實想定！尤其旅級以下單位

濱江居民批強徵土地　柯這樣說

澎湖出現解放軍潛艦　馬文君：不像是威脅

更多熱門

相關新聞

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋三大實情駁斥指控

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋三大實情駁斥指控

台北市政府為興建濱江水資源再生中心徵收土地，引發當地居民反彈，組成自救會對抗，更傳出黑道介入等傳聞。對此，台北市政府工務局衛生下水道工程處今（18日）拋出三點澄清，實情一，用地取得符合公益性及必要性，基地範圍及規劃已屬最適化。實情二，用地取得程序、估價方式皆符合法令規定。實情三，因徵收範圍不同，價格當然不同。

內科停電「地下電纜不良」　藍白喊話中央

內科停電「地下電纜不良」　藍白喊話中央

曝民眾黨版財劃法　白要綠別保送藍

曝民眾黨版財劃法　白要綠別保送藍

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

濱江居民控強徵土地　黃珊珊這樣說

濱江居民控強徵土地　黃珊珊這樣說

關鍵字：

台北市柯文哲蔣萬安濱江汙水廠下水道自救會

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面