強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

▲濱江污水處理廠自救會指控台北市政府規劃不當，強徵民宅卻是拿來種樹。（圖／濱江污水處理廠自救會）

記者郭運興／台北報導

前台北市長的柯文哲3年前曾提出興建「濱江水資源再生中心」，計畫大舉徵地，台北市長蔣萬安上任後，則決定繼續執行，引起反彈聲浪。台北市議員林亮君偕濱江污水處理廠自救會今（18日）召開記者會表示，市府面對財團陳情馬上辦，小民心聲卻聽不到，他們批柯文哲濱江污水廠規劃不當，小民的房產寧可拿來種樹，讓他們無家可歸，而接手的蔣萬安市長也未細察，因此提出三點控訴，呼籲蔣市府應懸崖勒馬，撤銷徵收公告，以達成污水處理廠與居住正義的雙贏。

林亮君指出，京華城、北士科案沸沸揚揚，柯文哲市府可以為財團大開方便之門，但是對無權無勢小民的房產，寧可拿來種樹也片瓦不留。

林亮君指出，北市府為濱江水資源再生中心規畫在周圍種樹，住戶認為徵收民宅拿來種樹讓他們無家可歸，且同一塊土地，北市府提出的徵收價格，竟比七年前民航局徵收機場用地一坪少了7萬元，接手的蔣萬安市府也未細察柯文哲任內的規劃，導致徵收過程出現重大瑕疵，未查估價格前，就進行強制徵收，呼籲現任市長蔣萬安考量居住正義，及時撤銷徵收公告。

▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

林亮君說，蔣市府於112年11月6日發布45筆土地及地上物的徵收公告；但其中20位地主組成自救會，堅決反對徵收所擁有的18筆土地、13筆建物，合計僅2680平方公尺，由於佔地甚小，且位於規劃區邊角處，對濱江再生水資源中心影響甚微，卻對居民生計影響甚大，要求蔣市府實現居住正義、更改配置規劃，更提出三大控訴。

控訴一，一棟房子被徵收二次，徵收合法民宅拿來種樹

自救會成員黃勝仁指出，1989年北市府就曾想蓋污水處理廠，但當時規劃不當只好取消徵收，沒想到1991年濱江街道路拓寬，要求濱江街整排房子退縮徵收掉一半面積，所有房子被迫拆掉重建，補償費還不夠重建費。

黃勝仁批評，如今又要再徵收，「我一棟房子要被拆二次，難道濱江街的住戶是二等公民」，從規劃圖上，這排房子並不是拿來做污水處理設施，而是為了綠美化用來種樹，「換做是你家，你能接受嗎」。

▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

控訴二，只談土地徵收，未查估房屋價格

自救會成員周啟通說，柯市府開了數場說明會，但對當地居民提出的問題，講來講去都是同一套。柯市府只談土地徵收價格，沒談房屋價格，因為他們根本就沒有查估房屋價格，如果不是後來發現了這個重大過失，哪裡懂這些事，難道徵收土地不連房屋一併徵收嗎？

周啟通表示，等到北市府徵收公告發布後，發現了這個重大過失，才在今年四月急急忙忙聯絡住戶查估房屋價格，並在行政院訴願答辯狀中說，是住戶拒絕徵收，所以他們無法對房屋估價，房屋下次再來徵收，這不是天大的笑話嗎？

控訴三，同一塊土地，柯市府徵收價竟比七年前民航局徵收價少七萬元

自救會成員張森霖表示，他的土地位於南基地，沒有被規劃種樹，卻拿來做停車場。他的土地也經歷過二次徵收，第一次是2017年民航局徵收了一部份作為機場用地，但七年前民航局徵收價是一坪57萬元，七年後柯市府的徵收價是一坪50萬元，台北市的土地不是愈來愈貴嗎？柯市府的徵收價卻是愈來愈便宜。

張森霖強調，他們要求徵收價格至少應該比照民航局的徵收價格，但是柯市府拿出一堆法令說不行，財團陳情都願意幫他創造容積，升斗小民要求比照前例卻打回票，這不是厚財團、苛小民是什麼？

▼濱江污水處理廠自救會指控台北市政府強徵。（圖／濱江污水處理廠自救會）

最後，濱江污水處理廠自救會強調，柯規蔣勿隨，只要重新配置，就可少徵收20戶居民房產。柯市府的規劃顯然未把握土地徵收「應以最小徵收」為原則，呼籲蔣市府應懸崖勒馬，勿「柯規蔣隨」、及時撤銷公告，以達成污水處理廠與居住正義的雙贏。

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