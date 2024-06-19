賴清德將設3大委員會　黃國昌曝凸顯1問題：未來施政推動要聽誰的？

▲民眾黨團總召黃國昌等人受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德就職即將滿月，19日上午10時將於總統府召開首場記者會，宣布總統府下設3大諮詢委員會，聚焦氣候變遷、健康台灣、全民防衛等3個重要方向，並邀產官學代表擔任召集人、顧問等職務。面對賴清德的動作，立院民眾黨團總召黃國昌質疑，以健康台灣為例，未來施政推動，到底要聽總統府委員會，還是衛福部？

立法院19、20日舉行全院委員會，針對政院提國會改革覆議案，邀行政院長卓榮泰列席說明。民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊等8名立委19日上午於議場前受訪，被問到賴稍後將宣布成立3大諮詢委員會？黃國昌表示，賴今天召開記者會所要成立的3大委員會，可清楚反映出，目前我國中央政府體制實質的實權，事實上是掌握在總統手上，「行政院只不過是總統的執行長，而相關部會首長，事實上他們在執行的還是總統意志。」

黃國昌提及，成立這些委員會後，從權責相符的角度，這些委員會在總統府之下掌握了如此大的實權，目前在我國民主憲政體制下，要怎麼樣進行有效的監督制衡，「我相信這充分凸顯出來，我們台灣的公民社會已經爭論、討論也質疑非常久的，當權責不相符的時候，到底要怎麼樣在民主憲政下進行有效的監督制衡，我相信這會是一個最嚴肅的問題。」

黃國昌舉例，有關「健康台灣」部分，未來在這主題施政推動上，到底是要聽總統府的委員會，還是要聽衛福部長？相信這在未來運作中，都會凸顯出現在憲政體制下所出現的問題。