　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋三大實情駁斥指控

▲▼濱江水資源再生中心示意圖。（圖／台北市政府提供）

▲濱江水資源再生中心示意圖。（圖／台北市政府提供，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

台北市政府為興建濱江水資源再生中心徵收土地，引發當地居民反彈，更提出多點指控，質疑台北市政府。對此，台北市政府工務局衛生下水道工程處今（18日）拋出3點澄清，強調用地取得符合公益性及必要性，基地範圍及規劃已屬最適化；用地取得程序、估價方式皆符合法令規定；民眾質疑徵收單價比7年前還少7萬，市府直指「徵收範圍不同，價格當然不同」。

台北市政府表示，台北市為達2030台北污水完全自主處理之願景目標，規劃興建「濱江水資源再生中心」，以提升處理⽔量，分散操作風險、優化處理水質、推動水循環再利用，落實循環經濟的理念，是重要且必要的民⽣基礎建設。

台北市政府指出，本次濱江水資源再生中心所徵收之土地，原都市計畫於民國45年即劃定為污水處理廠用地，且徵收計畫符合必要性與公益性，全案已於112年10月27日奉中央內政部核准徵收，相關程序皆符合法令規定。

另外，台北市政府再指，本基地因受限於松山機場航高限制，與環評審查之高標準要求，本案處理流程配置採最適化規劃，污水處理設施在地下，上部則開闢成公園回饋市民使用，無法再縮減範圍；另有關土地價格之查估作業，市府已多方考量地主權利，爭取較優價格，並經地價評議委員會審核通過，絕無低價徵收之情事，市府興建必要之公共建設而須徵收土地，實非得已。

台北市政府澄清，本案自110年環評審查到112年中央內政部土地徵收審查，歷次會議皆已讓地主充分表達意見，並依法保障地主之權益，且政府合法徵收土地以興建必要之重大公共建設，絕無委託黑道情形，此屬子虛烏有。

還想看更多...

►強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

ET快訊
快訊／基隆、新北4地淹水警戒！　暖暖區一級
大雷雨狂轟！　「台北突一片黑」畫面曝光
公司代表「拿90公分鈍器」毆打韓團偶像！　警方緊急出動
快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警
獨／新北男買完早餐「遭狂砍多刀」！　雙親急護兒
近800萬人觀看！正妹「擠奶器」無馬教學片　網狂讚實用
兄弟象名人堂球員搞外遇！　判決曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

借鏡歐盟、美日韓　台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

雨彈來襲！北市府籲「這6區提高警覺」　時雨量恐達60毫米

中共核潛艦疑故障上浮　去年才爆潛艦在黃海災難事故釀55人喪命

台灣最大問題是認同！　黃暐瀚呼籲：團結、對話是賴清德責任

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋3聲明駁斥指控

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

美刺激中國攻台？　外交部：很清楚誰找藉口改變現狀

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

內科停電原因「地下電纜不良」　藍白議員喊話中央：重視用電結構問題

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

借鏡歐盟、美日韓　台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

雨彈來襲！北市府籲「這6區提高警覺」　時雨量恐達60毫米

中共核潛艦疑故障上浮　去年才爆潛艦在黃海災難事故釀55人喪命

台灣最大問題是認同！　黃暐瀚呼籲：團結、對話是賴清德責任

濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋3聲明駁斥指控

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

美刺激中國攻台？　外交部：很清楚誰找藉口改變現狀

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

內科停電原因「地下電纜不良」　藍白議員喊話中央：重視用電結構問題

陸購物節「真假總裁」搶生意　AI代班：多留言不然我要下崗了

【廣編】南港調車場都市更新案新建工程開工動土典禮　開啟南港新時代

男友喊要存錢拒絕出國！她決定獨旅「男友爆炸1舉動」　全場勸分

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

泰國前總理戴克辛遭起訴　50萬銖交保限制出境

快訊／基隆、新北市4地淹水警戒　暖暖區列一級

好市多今年不漲會員費！計畫中部展店　全台3大熱銷店王曝光

東陽股東會通過配息4元　總裁吳永祥：持續獵地擴廠

搶救蛋價！每月要宰180萬隻寡產雞　產業界：化製銷毀是大問題

瓦城股東會通過配發11元股利　下半年再推1新品牌

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

政治熱門新聞

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

20架次共機「三面包夾」台灣　無人機從西南繞過鵝鑾鼻飛東南外海

中國最強核潛艦現蹤海峽中線　全程浮航動向曝

台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

漢光40號取消假想紅軍　國防部回應

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

「不必每房裝冷氣」遭藍委圍剿　郭智輝改口：盼大家換節能電器

國會改革、覆議案朝野衝突後拚經濟　卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

藍委轟房東電費超收！林右昌竟開芭樂票　卓榮泰：會加速審查

王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

漢光演習確定取消紅軍　顧立雄：驗證真實想定！尤其旅級以下單位

濱江居民批強徵土地　柯這樣說

澎湖出現解放軍潛艦　馬文君：不像是威脅

更多熱門

相關新聞

雨彈來襲！北市籲這6區提高警覺

雨彈來襲！北市籲這6區提高警覺

中央氣象署下午2時針對12縣市（基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣）發布大雨特報。台北市政府表示，目前文山區貓空站、大安區台大站時雨量達40毫米，部分行政區最大時雨量有機會達50至60毫米，已通知萬華、中正、大安、信義、南港、文山區提高警覺。

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

強徵民宅為種樹！濱江污水廠自救會控訴　籲蔣萬安勿「柯規蔣隨」

內科停電「地下電纜不良」　藍白喊話中央

內科停電「地下電纜不良」　藍白喊話中央

曝民眾黨版財劃法　白要綠別保送藍

曝民眾黨版財劃法　白要綠別保送藍

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

關鍵字：

台北市柯文哲蔣萬安濱江污水處理廠下水道拆遷徵收

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面