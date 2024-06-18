濱江污水廠爭議延燒！　台北市政府拋3聲明駁斥指控

▲濱江水資源再生中心示意圖。（圖／台北市政府提供，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

台北市政府為興建濱江水資源再生中心徵收土地，引發當地居民反彈，更提出多點指控，質疑台北市政府。對此，台北市政府工務局衛生下水道工程處今（18日）拋出3點澄清，強調用地取得符合公益性及必要性，基地範圍及規劃已屬最適化；用地取得程序、估價方式皆符合法令規定；民眾質疑徵收單價比7年前還少7萬，市府直指「徵收範圍不同，價格當然不同」。

台北市政府表示，台北市為達2030台北污水完全自主處理之願景目標，規劃興建「濱江水資源再生中心」，以提升處理⽔量，分散操作風險、優化處理水質、推動水循環再利用，落實循環經濟的理念，是重要且必要的民⽣基礎建設。

台北市政府指出，本次濱江水資源再生中心所徵收之土地，原都市計畫於民國45年即劃定為污水處理廠用地，且徵收計畫符合必要性與公益性，全案已於112年10月27日奉中央內政部核准徵收，相關程序皆符合法令規定。

另外，台北市政府再指，本基地因受限於松山機場航高限制，與環評審查之高標準要求，本案處理流程配置採最適化規劃，污水處理設施在地下，上部則開闢成公園回饋市民使用，無法再縮減範圍；另有關土地價格之查估作業，市府已多方考量地主權利，爭取較優價格，並經地價評議委員會審核通過，絕無低價徵收之情事，市府興建必要之公共建設而須徵收土地，實非得已。

台北市政府澄清，本案自110年環評審查到112年中央內政部土地徵收審查，歷次會議皆已讓地主充分表達意見，並依法保障地主之權益，且政府合法徵收土地以興建必要之重大公共建設，絕無委託黑道情形，此屬子虛烏有。

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