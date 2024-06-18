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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委嘆「房子孩子2選1」　卓榮泰：除非重大社會動盪「房價較少下降」

▲▼牛煦庭 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

低薪、高房價的壓力下，許多年輕人難以安身立命，國民黨立委牛煦庭今（18日）於立法院質詢時指出，高房價是現在年輕人面臨的大問題，截至2022年底，我國自有住宅率高達 84.6%，但同時，房貸從20年變30、30年變35年甚至40年，多少青年世代因此陷入「房子孩子二選一」的困境，行政院院長卓榮泰回應，整體來講土地資源有限，人民對土地需求的過程中，房價要明顯下降，除非有重大社會因素，甚至是動盪因素，否則較少見到往下降，「會從制度上來檢討。」

牛煦庭指出，面對居住民怨的主要對應手段，政府就是加碼、補貼，用「討好青年、不得罪建商」的方式，但未能真正有效降低房價。他說，政府總是以「社會福利」的角度提供補貼，租屋補貼如此、新青安貸款利息補貼如此，但真正的問題在於居住世代不公與市場扭曲，以社會福利概念擬定的補貼面住宅政策，無法解決問題。

牛煦庭認為，政府的思維應從「社會福利」轉向「社會投資」 ，青年世代是國家的未來，他們不應該是投資客獲利的工具，他們不應該絕望、不應該對未來躺平，解決青年的住房問題，就是解決少子女化問題、就是重新找回國家未來最直接有效、也最務實的方式。

牛煦庭又批，蔡政府的打炒房措施不及格，因為始終不願意觸碰「深水區」，但總統賴清德喊出「囤房稅2.0」政策，要求給出具體內容、說明能否增加建商持有成本？避免囤積居奇、大搞限售、鎖盤。財政部長莊翠雲對此回應，房屋稅條例修正後，將於7月1日上路，透過利用讓建商在短時間內出售，可享有較低的稅的方式，讓建商釋出、不要囤積。

同時，牛煦庭也提到，根據巢運團體對租屋族進行的調查結果顯示，「租金過高」雖然造成租屋族很大的困擾，排名卻非第一，租屋族認為最大的問題其實是，租屋讓人感覺「不穩定」、「沒有安全感」，合法權利都無法行使；如果是有小孩的家庭，公幼公托學區等問題更麻煩，幾乎是「二等市民」 。

牛煦庭強調，認為年輕人不應該絕望，呼籲政府「解決青年住房問題，就是解決少子化問題」。卓榮泰則多次回應，都有在做，政府也會持續做，整體來講土地資源有限，人民對土地需求的過程中，房價要明顯下降，除非有重大社會因素，甚至是動盪因素，否則較少見到往下降，「會從制度上來檢討。」
 

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國民黨牛煦庭卓榮泰房價

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