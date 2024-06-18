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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲青鳥行動19日將重回立法院外集結。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院明（19日）將針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會會議進行兩天的審查，並邀行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。場外部分，公民團體再次號召「青鳥行動」重回立法院周邊街道， 支持覆議案並持續監督、捍衛民主。為此，立法院18日也公告將管制出入口，並通知進出之職工、部會官員以及媒體人員等，須配戴識別證。

由經濟民主連合、公投護台灣聯盟等民間團體組成的「台灣公民陣線」昨（17日）舉行記者會，預告「公民反國會濫權，拒絕民主倒退，警告中國國民黨」行動，將於6月19日至21日登場，並邀請「青鳥黃店」、已放暑假的學生輪班，所有國民下班下課後再次集結。

立法院總務處18日下午公告，因應6月19日到6月21日有民眾於立法院周邊進行集會活動，立法院將於18日晚間10點起，陸續封閉立法院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。公告指出，各封閉的出口將依集會活動結束現場狀況，恢復人車正常通行。

立法院提醒，在集會活動期間，請本院職工（含委員助理）、各部會官員及媒體工作人員，依規定申請及配戴識別證進入院區；相關管制措施將在集會活動結束及清除現場阻材後，再行開放。

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