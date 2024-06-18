賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前先是在《時代》雜誌專訪時，提到「兩岸互不隸屬」是根據事實陳述，並指前總統馬英九也曾說過，又在黃埔校慶稱，不能接受「首戰即終戰」的投降主義，讓外界認為是針對馬英九。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（18日）表示，賴清德知道馬英九與國民黨的關係，現在「十分有距離」，所以從520就發動全線總攻擊，攻擊對象絕對不只馬英九，而是整個國民黨。

蕭旭岑於節目《線上面對面》指出，賴清德520至今已經進行3次「偷天換日」。第一次是「520當天」，賴清德將中華民國、中華民國台灣、台灣都說成是國家的名字，只為中華民國台獨化，讓中華民國跟台灣兩個名稱都變成一樣。

蕭旭岑再指，第二次是「時代雜誌專訪」，賴清德稱中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是從馬英九開始的，當時他就痛批，賴不該把「兩岸互不隸屬」跟「兩國互不隸屬」混為一談，但賴依舊這樣偷天換日。第三次是「黃埔百年校慶演講」，賴清德把黃埔追求統一中國的精神，偷天換日成為台獨而戰、為抗中保台而戰。

蕭旭岑認為，這三個偷天換日，來勢洶洶，賴清德攻擊對象絕對不只馬英九，而是整個國民黨，甚至是支持中華民國派的人，如果沒有人願意出面澄清，這樣的「偷天換日」一下子大家就會朗朗上口。

蕭旭岑說，賴清德很聰明將馬英九當成「槓桿」，因為知道馬英九與國民黨的關係，現在「十分有距離」。從馬英九訪中回台後，國民黨雖然表示肯定，但各個領袖人物卻跟馬英九保持距離，深怕自己被戴紅帽子，所以現在只要打馬英九，國民黨內不太有人會出來捍衛。

最後，蕭旭岑強調，賴清德其實在隔山打牛，打馬英九打到國民黨，賴清德比蔡英文還要直接，賴就像陳水扁，想做就做，非常莽撞。若這三個「偷天換日」，國民黨不正本清源的駁斥，不用說2026縣市長選舉，光是下半年立院戰場，民進黨就會繼續偷天換日，他們每個步驟都是有計畫的，過一兩個月這些訊息就會變成似是而非的言論。

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者任以芳攝）