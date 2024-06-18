　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「最大立委」喊反攻大陸遭酸爆　翁曉玲還原始末：顧立雄先說的

▲▼翁曉玲 質詢 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲繼上週在立院怒嗆民進黨立委「我就是比你大」、「神經病」之後，昨日在立院質詢國防部長顧立雄時又飆出「驚句」，批評總統賴清德「兩岸互不隸屬」的說法是「賣國賊」，甚至要求顧立雄採取「反攻大陸」政策收復中華民國領土，引發熱議。翁曉玲今（18日）還原始末，指出是顧立雄在備詢台天外飛來一句「我們沒有要反攻大陸」，自己才說「要不要反攻大陸的這件事情是由2300萬人決定」，「而不是依顧立雄個人意見」。

翁曉玲昨日質詢國防部長顧立雄時，拿出中國秋海棠地圖詢問「什麼叫做國家統一？要跟誰統一？」，顧立雄則說沒有採取反攻大陸政策，但翁曉玲表示，中華民國主權是涵蓋自由地區及大陸地區，並要顧立雄不要忘記。讓民進黨立委王定宇諷刺，「天啊！今夕是何夕？」

翁曉玲今日表示，昨日是顧立雄在備詢台天外飛來一句「我們沒有要反攻大陸」，自己才回應「要不要反攻大陸的這件事情是由2300萬人決定」，「而不是依顧立雄個人意見」。再針對賴清德在黃埔百年校慶發言，賴等於認同中共主張領土範圍包含台灣，這樣的發言，作為中華民國總統卻在矮化台灣，拋棄中華民國領土，還讓中共有合理化收復台灣的說法，「賴清德總統才是中華民國的賣國賊」，承認中華人民共和國就是對中華民國的傷害。

翁曉玲強調，中華民國的前途也應該是由2300萬人民決定， 而不是賴清德說的算！前總統馬英九講過「首戰即終戰」是警示國人「避戰」；蔡政府國防院所提報告警示國人慎思「美國來不來的及救台灣、能不能奢望靠美國救台灣」；現任總統賴清德在黃埔百年慶典發言，翁曉玲批，扭曲前總統馬英九講話，逞口舌之快，而非元首風範。

「看了我的質詢，我尊敬的法學前輩們也給我指導」，翁曉玲表示，就法言法，依據憲法第48條有關總統就職時宣誓誓詞規定，「余必遵守憲法，盡忠職守，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。」 「如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」 鑒於此，請賴總統的一言一行皆應依據並謹守憲法（包括憲法增修條文）之規定辦理；在目前憲法架構之下，無論國際如何定位或稱呼大陸地區之名稱為何，在總統的立場，即應依憲法及憲法授權制定發言，維持中華民國尊嚴。

翁曉玲也提到，被中天電視台封號「戰神」，自己真是不敢當，國民黨有太多優秀且認真問政的委員們，她會學習前輩們並持續努力捍衛中華民國，捍衛憲法。不畏抹黑、行所當為。
 

ET快訊
快訊／裕隆城「新馬辣」再爆食物中毒！　勒令停業
借4000萬梭哈鴻海！　男「還清房貸」：靠收租就能過活
快訊／國1五楊高架墜橋！　30歲男身亡
「孫女罵阿嬤」痛失遺產！　台中網美火鍋淪法拍
郭雪芙搭高鐵穿超辣！　下衣失蹤長腿看光
獨／彰化雙斷掌乾屍！高大成：1年白骨不會風化　曝3種可能
明午後雷雨範圍曝！　周五起飆36度高溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拍到外國軍艦「海軍發獎金」1照最高3萬元　特殊艦型獎勵加倍

藍委嘆「房子孩子2選1」　卓榮泰：除非重大社會動盪「房價較少下降」

賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

「最大立委」喊反攻大陸遭酸爆　翁曉玲還原始末：顧立雄先說的

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

紐西蘭進口鮮乳免關稅衝擊酪農！　綠委踢爆：已有廠商要求減產

就職滿月前夕！賴清德明開首場記者會　公布新政3方向

華府智庫訪團示警　台灣面臨「劇烈地緣政治情勢」

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

拍到外國軍艦「海軍發獎金」1照最高3萬元　特殊艦型獎勵加倍

藍委嘆「房子孩子2選1」　卓榮泰：除非重大社會動盪「房價較少下降」

賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

「最大立委」喊反攻大陸遭酸爆　翁曉玲還原始末：顧立雄先說的

青鳥明重回立法院！　立院18日晚間執行進出管制

「新青安」淪炒房元凶？藍委揭房價飆漲　卓榮泰諾下周開會檢討

紐西蘭進口鮮乳免關稅衝擊酪農！　綠委踢爆：已有廠商要求減產

就職滿月前夕！賴清德明開首場記者會　公布新政3方向

華府智庫訪團示警　台灣面臨「劇烈地緣政治情勢」

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

拍到外國軍艦「海軍發獎金」1照最高3萬元　特殊艦型獎勵加倍

快訊／斗六民宅大火　消防局出動6車25人灌救

林泓育首局2分砲達陣千分打點　中職史上第5人　

裕隆城新馬辣再爆食物中毒「勒令停業」！2人嘔吐腹瀉已今年第2起

中信造船韓碧祥續任董事長　約40艘巡防艦訂單提升未來業績

快訊／國1五楊高架驚傳墜橋　30歲男「30m高掉落地面」身亡

曾打過甲組聯賽　「鷹眼神探」石春吉為味全開球圓夢

高雄鳳山爆入夏首起登革熱群聚！莊人祥南下視察防治工作

新青安被檢討　金管會祭2大措施強化銀行授信

台鐵6／26大改點　8萬本新時刻表25日起免費拿

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

政治熱門新聞

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

20架次共機「三面包夾」台灣　無人機從西南繞過鵝鑾鼻飛東南外海

中國最強核潛艦現蹤海峽中線　全程浮航動向曝

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

漢光40號取消假想紅軍　國防部回應

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

「不必每房裝冷氣」遭藍委圍剿　郭智輝改口：盼大家換節能電器

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

國會改革、覆議案朝野衝突後拚經濟　卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

藍委轟房東電費超收！林右昌竟開芭樂票　卓榮泰：會加速審查

漢光演習確定取消紅軍　顧立雄：驗證真實想定！尤其旅級以下單位

王世堅怒轟郭智輝「核能自走砲」　要卓榮泰約束

更多熱門

相關新聞

賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

賴清德狂打馬英九！　蕭旭岑揭抓住一破口：國民黨沒人願出來捍衛

總統賴清德日前先是在《時代》雜誌專訪時，提到「兩岸互不隸屬」是根據事實陳述，並指前總統馬英九也曾說過，又在黃埔校慶稱，不能接受「首戰即終戰」的投降主義，讓外界認為是針對馬英九。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（18日）表示，賴清德知道馬英九與國民黨的關係，現在「十分有距離」，所以從520就發動全線總攻擊，攻擊對象絕對不只馬英九，而是整個國民黨。

「新青安」淪炒房元凶？　卓榮泰諾下周開會檢討

「新青安」淪炒房元凶？　卓榮泰諾下周開會檢討

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

午宴藍委蔥油餅上桌！　韓國瑜憶北農時期「大談台灣蔥更勝東南亞」

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

核電延役藍爆歧異！柯志恩無意排案審查　王鴻薇要朱立倫講清楚

關鍵字：

國民黨翁曉玲顧立雄

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

出國帶1小物！日本人狂問「哪裡買的？」　台灣妹驕傲

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面