「最大立委」喊反攻大陸遭酸爆　翁曉玲還原始末：顧立雄先說的

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲繼上週在立院怒嗆民進黨立委「我就是比你大」、「神經病」之後，昨日在立院質詢國防部長顧立雄時又飆出「驚句」，批評總統賴清德「兩岸互不隸屬」的說法是「賣國賊」，甚至要求顧立雄採取「反攻大陸」政策收復中華民國領土，引發熱議。翁曉玲今（18日）還原始末，指出是顧立雄在備詢台天外飛來一句「我們沒有要反攻大陸」，自己才說「要不要反攻大陸的這件事情是由2300萬人決定」，「而不是依顧立雄個人意見」。

翁曉玲昨日質詢國防部長顧立雄時，拿出中國秋海棠地圖詢問「什麼叫做國家統一？要跟誰統一？」，顧立雄則說沒有採取反攻大陸政策，但翁曉玲表示，中華民國主權是涵蓋自由地區及大陸地區，並要顧立雄不要忘記。讓民進黨立委王定宇諷刺，「天啊！今夕是何夕？」

翁曉玲今日表示，昨日是顧立雄在備詢台天外飛來一句「我們沒有要反攻大陸」，自己才回應「要不要反攻大陸的這件事情是由2300萬人決定」，「而不是依顧立雄個人意見」。再針對賴清德在黃埔百年校慶發言，賴等於認同中共主張領土範圍包含台灣，這樣的發言，作為中華民國總統卻在矮化台灣，拋棄中華民國領土，還讓中共有合理化收復台灣的說法，「賴清德總統才是中華民國的賣國賊」，承認中華人民共和國就是對中華民國的傷害。

翁曉玲強調，中華民國的前途也應該是由2300萬人民決定， 而不是賴清德說的算！前總統馬英九講過「首戰即終戰」是警示國人「避戰」；蔡政府國防院所提報告警示國人慎思「美國來不來的及救台灣、能不能奢望靠美國救台灣」；現任總統賴清德在黃埔百年慶典發言，翁曉玲批，扭曲前總統馬英九講話，逞口舌之快，而非元首風範。

「看了我的質詢，我尊敬的法學前輩們也給我指導」，翁曉玲表示，就法言法，依據憲法第48條有關總統就職時宣誓誓詞規定，「余必遵守憲法，盡忠職守，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。」 「如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」 鑒於此，請賴總統的一言一行皆應依據並謹守憲法（包括憲法增修條文）之規定辦理；在目前憲法架構之下，無論國際如何定位或稱呼大陸地區之名稱為何，在總統的立場，即應依憲法及憲法授權制定發言，維持中華民國尊嚴。

翁曉玲也提到，被中天電視台封號「戰神」，自己真是不敢當，國民黨有太多優秀且認真問政的委員們，她會學習前輩們並持續努力捍衛中華民國，捍衛憲法。不畏抹黑、行所當為。

