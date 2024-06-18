兩岸康養康育產教融合項目落地溫州　深化培育養老托育人才

▲第二屆海峽兩岸康養康育產教融合交流會在溫州舉行。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

第二屆海峽兩岸康養康育產教融合交流會、海峽兩岸幼兒照護技能友誼賽15日在浙江東方職業技術學院舉行。活動以「康養康育、兩岸融合、照護職技、相競共長」為主題，共有來自兩岸康養康育相關協會、企業、醫院、科研院所、養老托育機構等200餘人參與，探討深化兩岸職業教育交流及培育康養康育融合項目、高水平技能人才。

▲兩岸早教人員透過友誼賽切磋嬰幼兒照護技術及觀念。（圖／主辦方提供）

《溫州網》報導，活動現場簽訂一系列兩岸產教融合項目，涵蓋海峽青年創新創業工場、兩岸學前托幼一體化教研基地、康養專業研究生實習基地等多個領域，為兩岸的康養康育事業注入新活力。

活動中，一名來自台灣的業內人士表示，這場交流會為兩岸專家學者提供面對面交流的機會，從康養康育主題深入探討，收穫頗豐，期待能有更多交流機會，增進兩岸業內人士間的合作。

來自兩岸的與會人士除對老年人的康養照護議題討論外，現場還舉行海峽兩岸幼兒照護技能友誼賽，10名來自溫州中高職院校、幼兒園、月子中心及台灣托育機構的早教老師，從嬰幼兒回應性生活照護、早期發展等不同項目「交流競賽」，分別秀出兩岸在幼兒照護領域的成果和經驗，藉此促進雙方在幼兒教育領域的深入交流和合作。

浙江東方職業技術學院在2024年將進一步推動海峽兩岸康養康育聯盟運行，從現有平台為基礎，加強康養康育領域人才培養、專業建設、產教融合和社會服務等交流合作，為推動海峽兩岸（溫州）大健康產業園建設盡一份心力。

