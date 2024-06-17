美軍讓中共犯台成「地獄景象」？　前軍方官員：能力暫辦不到

▲海軍監控共艦。（圖／國防部提供）



記者郭運興／台北報導

台海局勢升溫，美軍印太司令帕帕羅（Adm.SamuelPaparo）近日提出名為「地獄景象」的戰略，計劃以數千架無人武器，造成中共「最大傷害」，爭取協防台灣的時間。對此，前國防部視察盧德允昨（16日）直言，此刻甚至短暫的未來是辦不到的，因為現階段「群體控制」無人載具的能力還沒到達這個境界。

美軍印太司令帕帕羅（Adm.SamuelPaparo）日前表示，美軍正推動名為「地獄景象」（Hellscape）的戰略，計劃以數千架無人武器，痛擊中共意圖穿越台海的入侵軍力，爭取部署協防台灣的時間，最終目的要造成解放軍最大傷害，這也是中共犯台的成敗關鍵。

根據美國海軍新聞（Naval News）分析，「地獄景象」的準備工作也早已開始，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，就為了在台海打造強大打擊力。

盧德允於節目《盧德允視察中》表示，按照帕帕羅（Adm.SamuelPaparo）的說法，美軍可以用數千計無人載具，例如無人潛艇、無人水面艦艇、無人機等，用這樣的方式，可以阻斷、阻絕中共渡海犯台的企圖。

盧德允認為，首先，此刻甚至短暫的未來是辦不到的，因為現在人工智慧，「群體控制」無人載具的能力還沒到達這個境界。第二，中共的軍力雖然進步神速，但他們還是知道要「三棲進犯」，進而拿下台灣是非常困難，風險非常大。萬一失敗，更會對中共政權產生重大威脅，所以中共要三棲進犯台灣，基本上是不可能。