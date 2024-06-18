　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強強聯手推動文化教育合作！　台南文化局與成大簽署合作備忘錄

▲台南市文化局為強化教育及行政研究應用，18日與國立成功大學文學院簽署合作交流備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局為強化教育及行政研究應用，18日與國立成功大學文學院簽署合作交流備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局為強化教育及行政研究應用，18日與國立成功大學文學院簽署合作交流備忘錄，未來針對雙方教職員專業交流、共同舉辦學術教育應用課程及相關培訓、互訪共學、學術資源交換等面向，進行為期3年的合作。

台南市文化局局長謝仕淵表示，台南是台灣歷史悠久的城市，擁有多元且獨特的文化內涵，在數百年的歷史長河裡，每個時代的先人都在這塊土地上留下生活印記，並積累形塑這座城市的文化性格；成功大學作為全國頂尖高等教育學府，座落台南且創校近百年，孕育無數傑出校友，在各領域貢獻所學。在這得天獨厚的條件下，本局透過與成大簽署合作備忘錄，攜手辦理課程講座、文化活動、專書出版等方向的緊密合作，為在地文化工作注入新力，推動文化創新的無限潛力。

成功大學文學院院長高實玫表示，成大首創「踏溯台南」為全校大一必修通識課程，每學期於週末安排數條實際踏查路線，範圍從成大校園、台南舊市區延伸到整體大台南，目前已規劃43條路線，導入台南的文化資產及歷史傳統來提供學生最佳學習場域。路線主題多元並結合人文、歷史、科技、自然與工業等不同領域，部份場域與文化局合作讓整體課程內容更加豐富。教師帶領甫入學的本地及國際新生以雙腳走踏台南，鼓勵學生主動探尋台南的歷史軌跡，跨域體驗在地生活，透過互動和對話模式發掘當地人文及都市發展脈絡，實踐多項SDGs永續發展目標以善盡教育單位的社會責任。除了學生課程導覽支援外，本校去年與文化局合作辦理隆田Cha Cha文化資產教育園區志工培訓研習活動，期待未來三年的合作模式能共同開創台南多元文化的推廣能量。

▲台南市文化局為強化教育及行政研究應用，18日與國立成功大學文學院簽署合作交流備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局特別指出，文化業務涉及的領域相當廣泛，而無論是文化資產、文化研究、文化節慶、創意設計、藝文場館營運……等各方面，成功大學皆有非常優質的學術資源作為市府政策擬定與推展的堅實後盾，未來合作項目預計包括：1、台南400文化路徑設計規劃；2、藝文場館志工培訓；3、博物館文物3D掃描數位典藏計畫；4、活動課程師資交流及鼓勵學生參與等，倚重南部首屈一指的學術資源，提升文化局各項計畫執行與活動辦理的品質與文化厚度，讓在地文化可以向下扎根、百年傳承。在這別具意義的一年，雙方簽署合作交流備忘錄，期許我們共同努力，以台灣文化首都之姿邁向下一個百年。

ET快訊
曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」　母女心結全說了
快訊／基隆、新北4地淹水警戒！　暖暖區一級
大雷雨狂轟！　「台北突一片黑」畫面曝光
公司代表「拿90公分鈍器」毆打韓團偶像！　警方緊急出動
快訊／國家警報再響！大雷雨轟炸北北基　3地暴雨告警
獨／新北男買完早餐「遭狂砍多刀」！　雙親急護兒
近800萬人觀看！正妹「擠奶器」無馬教學片　網狂讚實用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強強聯手推動文化教育合作！　台南文化局與成大簽署合作備忘錄

東部首家！東華大學通過認證　取得「有機農產品驗證機構」資格

金車支持國際志工來台服務　拓展學童國際視野與想像

台灣高鐵贈票偏鄉關懷獨老弱勢　送餐志工帶身障女出遊圓夢

提升高樓救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘及小型消防車搶救演練

農耕機需清洗再上路　屏縣環保局將加強取締…最高罰6千

高雄女登屏東力里山滑倒受傷　警消5人護送下山

屏東男大風雨駕小貨車外出工作　返程拋錨里港警急救援

花蓮首例本土日本腦炎！6旬男發病就醫確診　籲接種疫苗預防

嘉義市國中小校長遴選！鄭振銘、柯博議連任　廖昭銘新出任

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

強強聯手推動文化教育合作！　台南文化局與成大簽署合作備忘錄

東部首家！東華大學通過認證　取得「有機農產品驗證機構」資格

金車支持國際志工來台服務　拓展學童國際視野與想像

台灣高鐵贈票偏鄉關懷獨老弱勢　送餐志工帶身障女出遊圓夢

提升高樓救災安全　南消七大隊辦理實地踏勘及小型消防車搶救演練

農耕機需清洗再上路　屏縣環保局將加強取締…最高罰6千

高雄女登屏東力里山滑倒受傷　警消5人護送下山

屏東男大風雨駕小貨車外出工作　返程拋錨里港警急救援

花蓮首例本土日本腦炎！6旬男發病就醫確診　籲接種疫苗預防

嘉義市國中小校長遴選！鄭振銘、柯博議連任　廖昭銘新出任

張育成當「狀元郎」　葉總：對台灣會有很大的幫助

2026新北市長民調出爐！李四川力壓藍白對手　黃國昌三腳督崩盤

蘿莉塔結婚一年「完全不認識婆婆」！　爆老公阻擋拜訪：他都說沒關係

3人受困拋錨車！巨大熊突「爬上擋風玻璃」　崩潰：牠想闖進來

陸購物節「真假總裁」搶生意　AI代班：多留言不然我要下崗了

【廣編】南港調車場都市更新案新建工程開工動土典禮　開啟南港新時代

男友喊要存錢拒絕出國！她決定獨旅「男友爆炸1舉動」　全場勸分

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

泰國前總理戴克辛遭起訴　50萬銖交保限制出境

快訊／基隆、新北市4地淹水警戒　暖暖區列一級

移美山東妞遊蘭嶼開車掉水溝　見台人徒手抬車5秒脫困驚呆

地方熱門新聞

百萬名車雨天起霧撞落石

南投巧克力咖啡節吸46萬人次柯P也來

敏盛醫院＋扶輪社　開啟遠距醫療

南投縣辦觀影活動帶民眾認識失智症

馬祖旅台藝術家「結藝桃園」聯展登場

雲林登豐米蘭商旅　身障及中高齡員工逾7成　

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

嘉義市國中小校長遴選　2連任1新出任

花蓮首例本土日本腦炎　6旬男發病就醫確診

板橋公園新設親子公廁　市民如廁舒適貼心

新北大鵬國小陸海空鐵人挑戰　畢業生邁向人生新旅程

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

積極爭取優質企業落腳台南打造投資首選城市

2024白河蓮花季邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

更多熱門

相關新聞

家暴夫睡夢中遭滾水淋頭　妻再補刀刺破肝腸奪命

家暴夫睡夢中遭滾水淋頭　妻再補刀刺破肝腸奪命

台南王姓女子與陳姓丈夫，平時感情不睦，王女不滿丈夫家暴，2022年6月16日凌晨拿燒燙的熱水潑灑睡夢中的丈夫，陳男被燙得痛醒與妻子扭打，王女拿水果刀刺中丈夫腹部，送醫傷重不治身亡，一審王女依殺人罪判刑13年，18日台南高分院以她不應依自首減刑，改判她14年徒刑，本案可上訴。

表演「甩髮舞」的不是蘭嶼人　椰油國小老師開砲

表演「甩髮舞」的不是蘭嶼人　椰油國小老師開砲

即／台南西港區堆高機翻覆　工人遭壓送醫不治

即／台南西港區堆高機翻覆　工人遭壓送醫不治

台南大車右轉擊落機車　驚險影片曝

台南大車右轉擊落機車　驚險影片曝

台南光頭怪客頭洗一半...突抓女店員雙手做抓奶動作

台南光頭怪客頭洗一半...突抓女店員雙手做抓奶動作

關鍵字：

文化教育合作台南文化局成大簽署合作備忘錄

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆髒東西　1原因難打碼

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

新竹女警被爆下海查無實據還清白　再涉1罪名被辦

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

快訊／內科突停電　台電證實搶修中

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面