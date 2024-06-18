強強聯手推動文化教育合作！　台南文化局與成大簽署合作備忘錄

▲台南市文化局為強化教育及行政研究應用，18日與國立成功大學文學院簽署合作交流備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局為強化教育及行政研究應用，18日與國立成功大學文學院簽署合作交流備忘錄，未來針對雙方教職員專業交流、共同舉辦學術教育應用課程及相關培訓、互訪共學、學術資源交換等面向，進行為期3年的合作。

台南市文化局局長謝仕淵表示，台南是台灣歷史悠久的城市，擁有多元且獨特的文化內涵，在數百年的歷史長河裡，每個時代的先人都在這塊土地上留下生活印記，並積累形塑這座城市的文化性格；成功大學作為全國頂尖高等教育學府，座落台南且創校近百年，孕育無數傑出校友，在各領域貢獻所學。在這得天獨厚的條件下，本局透過與成大簽署合作備忘錄，攜手辦理課程講座、文化活動、專書出版等方向的緊密合作，為在地文化工作注入新力，推動文化創新的無限潛力。

成功大學文學院院長高實玫表示，成大首創「踏溯台南」為全校大一必修通識課程，每學期於週末安排數條實際踏查路線，範圍從成大校園、台南舊市區延伸到整體大台南，目前已規劃43條路線，導入台南的文化資產及歷史傳統來提供學生最佳學習場域。路線主題多元並結合人文、歷史、科技、自然與工業等不同領域，部份場域與文化局合作讓整體課程內容更加豐富。教師帶領甫入學的本地及國際新生以雙腳走踏台南，鼓勵學生主動探尋台南的歷史軌跡，跨域體驗在地生活，透過互動和對話模式發掘當地人文及都市發展脈絡，實踐多項SDGs永續發展目標以善盡教育單位的社會責任。除了學生課程導覽支援外，本校去年與文化局合作辦理隆田Cha Cha文化資產教育園區志工培訓研習活動，期待未來三年的合作模式能共同開創台南多元文化的推廣能量。

台南市文化局特別指出，文化業務涉及的領域相當廣泛，而無論是文化資產、文化研究、文化節慶、創意設計、藝文場館營運……等各方面，成功大學皆有非常優質的學術資源作為市府政策擬定與推展的堅實後盾，未來合作項目預計包括：1、台南400文化路徑設計規劃；2、藝文場館志工培訓；3、博物館文物3D掃描數位典藏計畫；4、活動課程師資交流及鼓勵學生參與等，倚重南部首屈一指的學術資源，提升文化局各項計畫執行與活動辦理的品質與文化厚度，讓在地文化可以向下扎根、百年傳承。在這別具意義的一年，雙方簽署合作交流備忘錄，期許我們共同努力，以台灣文化首都之姿邁向下一個百年。