兩岸執政黨如何對話？　民進黨強調善意平等：交流不是交易

▲民進黨副秘書長楊懿珊。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統賴清德呼籲兩岸執政黨負責任展開良性對話，黨副秘書長楊毅珊今（18日）應詢強調，交流必須基於雙方善意、平等，交流並不是交易，也毋需為交流而交流；民進黨持續歡迎有意義、永續、健康的兩岸發展，這才是民進黨主張的兩岸交流。

賴清德今年4月曾拋出兩岸執政黨良性對話構想，今年5月20日發表總統就職演說時也談及，將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。此外，民進黨中國事務部今年2月曾與中國學者進行一場視訊交流，當時由中國事務部主任吳峻鋕代表與會，介紹民進黨的主張，被視為試圖改善兩岸關係的舉措。

民進黨中國部今天上午舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，邀請經濟學學者分享宮廟與村里長受滲透影響的量化研究成果。楊毅珊會中接受媒體提問時，談及「兩岸執政黨良性對話」相關議題，她指出，交流是基於雙方善意，必須是平等的，因為，交流不是交易，不需要為了交流而去交流。

楊毅珊重申，民進黨呼籲對岸正視台灣人民主流的意見與聲音，在對方了解台灣人民聲音的前提下，雙方才有辦法進行正式或非正式的交流。她續指，對比國民黨立委去見了中國官方，沒有人知道談了什麼，這是密室黑箱、沒有意義的交流，民進黨要的交流，是對等、尊嚴、真正了解彼此在政治上不同的想法和意見，而不是被統戰、框限在某些政治期程之中。

吳峻鋕續指，中共單方面要求我方接受前提，才要進行交流，導致過去這段時間我方經常被「已讀不回」，民進黨認為，兩岸交流不需要特別設立前提，而賴清德總統5月20日就職談話展現堅定立場，也明確釋出善意，包括兩岸觀光旅遊、學位生來台等，台灣都已經準備好了，只要對岸善意回應，就可以開啟健康的交流。

另對媒體關注，台海16小時內發生2起意外事故，包括中國民航機「非正常」飛越金馬上空，以及中國潛艦現蹤澎湖海域，吳峻鋕直言，這是中國灰色地帶戰略的一環，這不是只針對台灣，而是針對整個第一島鏈，「我們要提高警覺，但是也不用太過恐慌」。