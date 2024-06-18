台灣最大問題是認同！　黃暐瀚呼籲：團結、對話是賴清德責任

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德就職近一個月時間，內外紛擾不斷，台灣民意基金會公布最新「總統聲望民調」，指出賴流失近200萬人支持，是嚴重警訊。對此，媒體人黃暐瀚今（18日）表示，台灣最大的問題，是認同！如何與這群選民「對話」並「產生共識」，是賴總統的重要課題。他強調，對內若不團結，對外怎有力量？團結的責任，得由賴總統來擔。

黃暐瀚於臉書表示，賴清德總統的陸官百年校慶談話，已成爭議話題。首先，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」賴總統又講了一遍。賴總統還說了，「不能敵我不分、敵友不分、更不能接受首戰即終戰的投降主義」。

總的來說，黃暐瀚認為，賴清德總統延續蔡前總統的「中華民國台灣」路線，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並「友美抗中、備戰避戰」，立場態度，相當明確。不過其風險，就是「戰爭」。

黃暐瀚指出，台灣有六成並未投票給賴清德總統的選民，其中也包括「不信任民進黨」與「不希望兩岸發生戰爭」的選民。如何與這群選民「對話」並「產生共識」，是賴總統的重要課題。不管綠的備戰或藍的避戰，都是為了不要真戰。

最後，黃暐瀚強調，面對生存發展的關鍵問題，有人選擇對抗，有人選擇妥協，只要都是為了國家好，台灣好，都應該多一點理解，少一點責備；多一點包容，少一點批評。理解別人，跟自己的不同。台灣現在最需要的，是認同！台灣最大的問題，也在認同。對內若不團結，對外怎有力量？團結的責任，得由賴總統來擔。

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