看見南青亮眼行動力　南青公共議題競賽展永康社大開展　

▲台南市研考會串連永康社區大學，辦理「看見南青行動力」2023年台南青年公共議題提案競賽成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市研考會串連永康社區大學，辦理「看見南青行動力」2023年台南青年公共議題提案競賽成果展，18日於開幕式中邀請國發會、教育部青發署公共參與計畫執行青年團隊開講，透過經驗分享、議題交流，激發更多青年化創意為行動力，一起推動台南前進。

黃偉哲市長一向重視青年想法，提供多元管道廣納青年聲音，2019年於研考會成立青委會，透過青年委員優化本市青年政策。為了鼓勵青年關心公共議題，辦理公共議題提案競賽，2023年競賽有20組團隊報名，8組團隊獲獎，關注議題多元包括青銀、幼教、商機、交通，其中交通局將青年建言納入圓環優化規劃、原民會規劃運用線上AI生成工具推動青銀共學。

18日邀請青年領袖分享與談，南漂仔聚匯總部創辦人甘明濬以鹽水地方影像調研計畫，獲選國發會獎勵青年投入地方創生行動計畫，分享他如何帶領在地人用影像紀錄自己的家鄉；青年委員林柏源連續2年獲選教育部青發署Let´s Talk青年好政計畫，分享2023年參與審議民主提案與執行經驗；青年委員謝名准以他自身在學生會推動跨校交流的經驗和青年講述執行過程中的故事；永康社區大學葉政忠主任擔任與談人，鼓勵與會青年關注在地事務，以行動踏出改變的步伐。

成果展6月17日至28日在永康社區大學展出，透過靜態成果展示及講座，讓各界看見台南青年亮眼的行動力，倡議青年投入公共事務，集結更多青年一同關注城市發展。

2024年提案競賽預計8月登場，今年特別提高獎勵金，第1名團隊可獲得新台幣5萬元，相關訊息將公告於研考會官網，屆時歡迎對公共事務有熱情的青年踴躍提案，展現青年不凡觀點。