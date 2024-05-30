全國身心障礙運動會落幕！花蓮奪8金6銀4銅　田徑表現最亮眼

▲花蓮代表隊參加女子組特奧滾球雙人賽斬獲金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

113年全國身心障礙國民運動會在南投縣舉辦，賽事於28日圓滿落幕，花蓮代表團勇奪8金6銀4銅。

▲男子組特奧滾球雙人賽金牌。

歷經幾日的精彩賽事，花蓮縣代表隊與來自全國各縣市選手交流競技，獎牌數共獲得8金6銀4銅，其中田徑（4金2銀）及特奧滾球項目（3金2銅）表現亮眼，另外在特奧羽球（1金）、特奧輪鞋競速（2銀）、保齡球（1銀2銅）及特奧籃球（1銀）項目也分獲佳績。

▲男子組特奧滾球四人團體賽金牌。

田徑項目陳秋婷選手繼前幾日賽事獲得肢體障礙女子組F35級鉛球三連霸及標槍二連霸後，27日在田徑場上再次於鐵餅項目完成三連霸。特奧滾球項目則由玉里高中及花蓮特殊教育學校代表參賽，選手們透過競賽，展現平時訓練成果。

▲女子組特奧輪鞋競速500公尺銀牌。

花蓮縣長徐榛蔚感謝各位選手長期以來辛苦的付出，克服與生俱來的障礙，展現獨特的生命光彩與活力，在運動場上大顯身手，期待選手們未來也能在屬於自己的人生舞台上繼續發光發熱。

▲花蓮代表隊參加女子組特奧籃球團體賽獲得銀牌。

本屆全障運花蓮代表隊選手榮獲的獎牌數如下：

【金牌】

1.肢體障礙女子組田徑鉛球F35級-陳秋婷(3連霸）

2.智能障礙男子組鉛球-詹富翔

3.肢體障礙女子組田徑標槍F35級-陳秋婷（2連霸）

4.男子組特奧滾球雙人賽-陳武哲、簡伯傑

5.女子組特奧滾球雙人賽-宋潔涵、林耘如

6.肢體障礙女子組田徑鐵餅F35級-陳秋婷（3連霸）

7.男子組特奧滾球四人團體賽-朱奕翰、吳少威、周志祥、范一明

8.男子組特奧羽球單打賽-林坤勝

▲男子組特奧輪鞋競速100公尺銀牌。

【銀牌】

1.肢體障礙男子組田徑鉛球F42級-梁泰龍

2.女子組特奧輪鞋競速500公尺-彭楨

3.男子組特奧輪鞋競速100公尺-馮天保

4.肢體障礙男子組田徑標槍F42級-梁泰龍

5.視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2-黃賢文

6.女子組特奧籃球三人制團體賽-田家宜、余芊卉、林芸萱、彭楨

▲女子組特奧滾球四人團體賽銅牌

【銅牌】

1.視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2-黃賢文

2.視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3-洪基銘

3.特奧女子組特奧滾球雙人賽-林佳馨、陳家甄

4.女子組特奧滾球四人團體賽-吳懿琦、李敏欣、林裕柔、陳恩