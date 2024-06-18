灃食夢想計畫「實踐孩子的日常食驗」　14組師生報團參賽7月揭大獎

▲「灃食夢想計畫－夢想食驗室」人氣投票活動6月30日截止投票，投票就有機會抽Switch及AirPods大獎。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

灃食公益飲食文化教育基金會舉辦「灃食夢想計畫——夢想食驗事」行動創意競賽，邀請國小、幼兒園學童觀察飲食現況，在教師及指導員的引導下，提出充滿熱情與創意的飲食夢想實踐企劃。今年共有14組夢想團隊參與競賽，7月3日將在國立臺灣科學教育館舉辦最終評選，揭曉年度大獎得主。

頂新和德基金支持成立的灃食公益飲食文化教育基金會，致力於飲食教育推廣，捐助人代表魏應充希望透過食育教育，幫助下一代學習均衡飲食、美學品味、服務精神及感恩惜福。

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▲金門金湖國小附幼搭配節氣，親手完成用金門石蚵做成的蚵仔煎。

2024年的「灃食夢想計畫——夢想食驗事」飲食行動創意競賽，共有14所國小、幼兒園的師生參與，帶來精彩的飲食夢想實踐內容，且呈現多元豐富，像是透過科學調查探討剩食、醜蔬果、三色豆等不受歡迎食材的問題，並發揮創意開發新菜色；亦有團隊從生活出發，重新認識像麻芛、西瓜綿等在地食材，賦予食材全新風貌；還有透過觀察種植仙草、稻米及艾草的過程，深刻體驗食材從農場到餐桌的過程。

也有團隊走進製麵廠、菜市場、漁市場等場域，藉由參訪及採買，認識日常生活中的飲食文化；當然，也有從傳統飲食出發的體驗課程，像帶領孩子料理客家鹹豬肉、小米吉拿富等，讓不同族群的飲食文化深刻在實踐中體現。想要深入了解14組團隊的實踐過程，可至主題網站參閱企劃內容，也可以到灃食官方Youtube頻道，欣賞孩子圓夢過程的影像紀錄。

▲屏東來義幼兒園義林分班採集甲酸漿葉及芒草，一起跟著VUVU學習做最道地的獵人便當吉拿富。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫表示，透過孩子視角觀察飲食教育樣貌，期待藉由天馬行空的創意發想，讓飲食夢想不僅落實在生活體驗，也在「食」驗及調整過程中，培養孩子對飲食文化的好奇心，讓「吃」不再只是單純的吃，而是啟發孩子對環境、社會與文化多元思考，豐富飲食教育面向。

為留下孩子實踐飲食夢想的過程，灃食特別組成夢想計畫紀錄小隊，從南到北、甚至遠征金門，用影像紀錄孩子圓夢過程，也能給有意投入飲食教育的朋友參考，同時期待有更多創意，在飲食教育的第一線發生。實踐成果自7月1日起會在科教館進行為期2週展覽，歡迎到場一探用熱情與創意打造精彩的飲食夢想；此外，「夢想計畫」人氣投票活動即起開跑，只要在6月30日前至專屬活動網站投票，就有機會帶回Switch、Air Pods等好禮。

▼桃園楊光非營利幼兒園採集仙草與其他植物，用敲染方式製作美術作品。



