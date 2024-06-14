　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

17歲服裝系少女「全球排名12」闖進國際數學競賽！前30名唯一女生

▲▼17歲服裝系女生入圍國際數學大賽決賽 。（圖／翻攝自微博）

▲17歲服裝系女生入圍國際數學大賽決賽 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2024阿里巴巴全球數學競賽（簡稱阿里數賽」）6月13日公布決賽名單結果，最終有來自全球各地的801名數學高手成功晉級，17歲的姜萍排在第12位，是唯一闖進全球30名的女性選手，她來自江蘇省漣水中等專業學校。據悉，姜萍所學習的專業是服裝設計，但對數學非常癡迷，在課餘時間始終堅持自學。

據《齊魯壹點》報導，6月13日，2024阿里巴巴全球數學競賽（簡稱「阿里數賽」）公布決賽名單，最終有來自全球各地的801名數學高手成功晉級。他們遍布全球17個國家與地區，平均年齡22歲，主要來自北大、清華、麻省理工、劍橋等知名高校。

之後，「中專（編按：高中階段的職校女生）爆冷拿下數學競賽全球第12名」這一詞條衝上熱搜榜第一。這位秒殺一眾數學專業選手，出現在晉級名單上的女孩是來自江蘇省漣水中等專業學校的姜萍。她今年17歲，是前30名裡唯一的女生。

從國中開始，姜萍的數學成績尤為突出，斷崖式領先其他科目。姜萍說，「數學更像我一個朋友，問題解決出來的時候，特別快樂。做不出來的時候，會很痛苦。」家長、老師告訴她「不要偏科」、「高考不是只考數學」。果不其然，「偏科」阻斷了姜萍通向普通高中的路。

▲▼17歲服裝系女生入圍國際數學大賽決賽 。（圖／翻攝自微博）

姜萍的專業是服裝設計，日常只用學國文、數學、英文以及服裝專業課，她有充足的課餘時間跟數學相處。很快，中學教材對她來說遠遠不夠。這時，她遙遙領先的數學成績也引起了數學老師王閏秋的注意。

在王閏秋的指導下，姜萍開始學習高等數學，從同濟大學出版的《高等數學》開始，一直到Lawrence C. Evans編寫的《偏微分方程》。憑藉手機翻譯軟體和一本《英漢小詞典》，她已經自學了三分之一。

如今，她的水準已經達到了數學系本科生的水準。

參加「阿里數賽」，對她來說是個意外。王閏秋告訴她比賽沒有門檻，鼓勵她試一試。剛開始姜萍沒什麼自信，自己默默去刷了一遍去年的比賽題，然後抱著試試的心理報了名。

姜萍表示，報名參加此次競賽，自己一開始是沒有想過那麼多的，「但我覺得這說不定是一個能夠證明自己的機會，我想自己的能力能夠展現出來，被別人看見。」預選賽的兩天裡，她除了吃飯、睡覺，其餘時間都在答題，只為證明「女生學數學也可以挺棒的。」

▲▼17歲服裝系女生入圍國際數學大賽決賽 。（圖／翻攝自微博）

在姜萍眼裡，數學無處不在。學習服裝要畫的時裝畫和製圖，衣服的製作和裁剪，在她看來都跟數學有關。比如她最喜歡也最擅長偏微分方程（PDE），就跟服裝設計的畫圖有相通之處，「他們的對稱性太美了」，在服裝作畫的時候突然冒出來的設計靈感有時候來自數學。

雖然在數學領域的表現非常出色，但姜萍對服裝專業更感興趣，希望未來能進入浙江的一所大學進修服裝設計。無論未來選擇哪條路，這兩者都會繼續在她的生活中佔據重要位置。她說，「如果學習服裝設計是我的plan a，那探索數學世界便是我的plan b，希望我的plan b也能被看見。」

現在，姜萍正專心備戰6月22日的決賽，抓住這個不可多得的機會，跟來自全球的高手過招。

ET快訊
洗鞋達人國道亡　母淚接最後通話：他說雨下很大
「半導體千金」罹癌！35歲做試管急喊卡動刀
半套ing被逮　林森北36名辣妹全抄了
快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜
新冠確診變多了！KP.2傳播力更強　恐引發新一波高峰
快訊／高雄掃射20多槍！　鐵門慘成蜂窩
分店曾13家！老闆保時捷車禍亡　鄰居曝他近況：不太好
Sandra認「其實已結婚2年」！　夫妻合照曝
快訊／出車禍肇逃！白車衝匝道逆撞　當場爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸新版高鐵列車上線　座位空間加大主跑「京滬高鐵」

17歲服裝系少女「全球排名12」闖進國際數學競賽！前30名唯一女生

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」　胡錫進：常見的防水建材

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　「自備贖金」漁民樂歪全賣了

落石直下三千尺！女遊客觀瀑拍照「遭落石爆頭」　慘死瞬間影像曝

人夫外遇車震！遭特斯拉「哨兵模式」出賣　正宮當街怒撕小三

宋濤見美國亞洲協會主席　喊希望美方「支持中國統一事業」

潘賢掌出席浙台周 　強調大陸將「保持惠台政策可持續性」

少女高考後收到外公「過世前訂的花束」　她淚崩：果然沒騙我

陸人氣樂團吉他手「睡粉絲240多次」！暗駡隊友蠢貨　本尊道歉退團

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

陸新版高鐵列車上線　座位空間加大主跑「京滬高鐵」

17歲服裝系少女「全球排名12」闖進國際數學競賽！前30名唯一女生

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」　胡錫進：常見的防水建材

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　「自備贖金」漁民樂歪全賣了

落石直下三千尺！女遊客觀瀑拍照「遭落石爆頭」　慘死瞬間影像曝

人夫外遇車震！遭特斯拉「哨兵模式」出賣　正宮當街怒撕小三

宋濤見美國亞洲協會主席　喊希望美方「支持中國統一事業」

潘賢掌出席浙台周 　強調大陸將「保持惠台政策可持續性」

少女高考後收到外公「過世前訂的花束」　她淚崩：果然沒騙我

陸人氣樂團吉他手「睡粉絲240多次」！暗駡隊友蠢貨　本尊道歉退團

台中騎士見警棄車逃！女警向路人借車急追抓人　原來是逃逸移工

等了60年的畢業證書　實現願望！81歲老礦工落淚：我終於畢業了

以前狂發IG限動！為何出社會後「卻不太更新」　過來人曝原因

賴清德登時代雜誌封面　卓榮泰：希望中國領導人看得到善意

洗鞋達人「向亡父學習」拚工作！母曝5間新店準備開幕：不知該怎辦

手機歸還爆爭執！2男當街互嗆叫囂　他持鎮暴槍開轟下場出爐

西南風挾雨彈「中南部時晴時雨」　周日前悶熱飆36度

為國會改革覆議案下鄉宣講？　卓榮泰：以立院、政院公務為主

新光金拚現增！不受「新板傑士堡」影響　總座：8月底前完成

陸新版高鐵列車上線　座位空間加大主跑「京滬高鐵」

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

大陸熱門新聞

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女遊客觀瀑「遭落石爆頭」　駭人影像曝

人夫車震小三　遭特斯拉哨兵模式出賣

搖滾樂團吉他手睡粉絲240多次！本尊道歉退團

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

捕魚驚見魚身上掛金手鐲！　自備贖金漁民樂歪全賣了

大腦格式化！她考完高考整夜嗨翻後「睡死」

宋濤見美國亞洲協會主席：支持統一事業

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

陸軍事迷花6元買回收書籍 一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

浙台周開幕！潘賢掌談惠台政策可持續性

少女高考後收到外公「過世前訂的花束」

美網紅稱「大陸將屋頂塗藍色防雷射」 胡錫進：常見的防水建材

日賺千元！「驗瓜師」每天拍上萬個西瓜　

更多熱門

相關新聞

南韓智庫建議女性提早入學　提高生育率

南韓智庫建議女性提早入學　提高生育率

近日，南韓一家政府智庫提出的政策建議引發巨大爭議。研究報告稱，為了解決南韓的低出生率與勞動力不足的問題，提議讓女性提前一年入學，因為男性發育速度比女性更慢，此舉將有助於日後適婚年齡時提高男女之間的吸引力。南韓許多民眾對此反感並留言怒批「太荒謬」。

男友愛愛前都有洗　她少做2事就會尿道炎！一票妹子+1

男友愛愛前都有洗　她少做2事就會尿道炎！一票妹子+1

身高沒160正妹當不了消防員！　憲法法庭判決違憲

身高沒160正妹當不了消防員！　憲法法庭判決違憲

陸女被家暴16次終身掛糞袋！離婚官司終開庭

陸女被家暴16次終身掛糞袋！離婚官司終開庭

別再用反動詞彙阻擋代孕解禁

別再用反動詞彙阻擋代孕解禁

關鍵字：

數學阿里數賽女性服裝設計競賽

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面