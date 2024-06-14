17歲服裝系少女「全球排名12」闖進國際數學競賽！前30名唯一女生

▲17歲服裝系女生入圍國際數學大賽決賽 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2024阿里巴巴全球數學競賽（簡稱阿里數賽」）6月13日公布決賽名單結果，最終有來自全球各地的801名數學高手成功晉級，17歲的姜萍排在第12位，是唯一闖進全球30名的女性選手，她來自江蘇省漣水中等專業學校。據悉，姜萍所學習的專業是服裝設計，但對數學非常癡迷，在課餘時間始終堅持自學。

據《齊魯壹點》報導，6月13日，2024阿里巴巴全球數學競賽（簡稱「阿里數賽」）公布決賽名單，最終有來自全球各地的801名數學高手成功晉級。他們遍布全球17個國家與地區，平均年齡22歲，主要來自北大、清華、麻省理工、劍橋等知名高校。

之後，「中專（編按：高中階段的職校女生）爆冷拿下數學競賽全球第12名」這一詞條衝上熱搜榜第一。這位秒殺一眾數學專業選手，出現在晉級名單上的女孩是來自江蘇省漣水中等專業學校的姜萍。她今年17歲，是前30名裡唯一的女生。

從國中開始，姜萍的數學成績尤為突出，斷崖式領先其他科目。姜萍說，「數學更像我一個朋友，問題解決出來的時候，特別快樂。做不出來的時候，會很痛苦。」家長、老師告訴她「不要偏科」、「高考不是只考數學」。果不其然，「偏科」阻斷了姜萍通向普通高中的路。

姜萍的專業是服裝設計，日常只用學國文、數學、英文以及服裝專業課，她有充足的課餘時間跟數學相處。很快，中學教材對她來說遠遠不夠。這時，她遙遙領先的數學成績也引起了數學老師王閏秋的注意。

在王閏秋的指導下，姜萍開始學習高等數學，從同濟大學出版的《高等數學》開始，一直到Lawrence C. Evans編寫的《偏微分方程》。憑藉手機翻譯軟體和一本《英漢小詞典》，她已經自學了三分之一。

如今，她的水準已經達到了數學系本科生的水準。

參加「阿里數賽」，對她來說是個意外。王閏秋告訴她比賽沒有門檻，鼓勵她試一試。剛開始姜萍沒什麼自信，自己默默去刷了一遍去年的比賽題，然後抱著試試的心理報了名。

姜萍表示，報名參加此次競賽，自己一開始是沒有想過那麼多的，「但我覺得這說不定是一個能夠證明自己的機會，我想自己的能力能夠展現出來，被別人看見。」預選賽的兩天裡，她除了吃飯、睡覺，其餘時間都在答題，只為證明「女生學數學也可以挺棒的。」

在姜萍眼裡，數學無處不在。學習服裝要畫的時裝畫和製圖，衣服的製作和裁剪，在她看來都跟數學有關。比如她最喜歡也最擅長偏微分方程（PDE），就跟服裝設計的畫圖有相通之處，「他們的對稱性太美了」，在服裝作畫的時候突然冒出來的設計靈感有時候來自數學。

雖然在數學領域的表現非常出色，但姜萍對服裝專業更感興趣，希望未來能進入浙江的一所大學進修服裝設計。無論未來選擇哪條路，這兩者都會繼續在她的生活中佔據重要位置。她說，「如果學習服裝設計是我的plan a，那探索數學世界便是我的plan b，希望我的plan b也能被看見。」

現在，姜萍正專心備戰6月22日的決賽，抓住這個不可多得的機會，跟來自全球的高手過招。